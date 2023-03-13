Лучших казахстанских шахматистов наградили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Известные казахстанские шахматисты стали обладателями специальной награды «KazChess Awards», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Специальную награду лучшим представителям шахматного сообщества страны по девяти номинациям вручил главный исполнительный директор Freedom Holding Corp. и президент Казахстанской федерации шахмат Тимур Турлов. Эта первая ежегодная награда, которая была учреждена КФШ.

«На протяжении всего прошлого сезона наши спортсмены показывали отличные результаты на соревнованиях. За каждой победой стоит титанический труд, проделанный родителями, тренерским штабом и, конечно же, самими спортсменами. Поэтому мы инициировали данную награду, чтобы признать заслуги лучших представителей шахматного сообщества. У нас, безусловно, одни из самых сильных спортсменов, которые своими успехами прославляют Казахстан на мировой арене, но, что еще важнее, являются ярким примером для подрастающего поколения, мотивируя его также заниматься шахматами и достигать еще более грандиозных побед. Данная награда – это часть большой и комплексной работы по развитию и поддержке шахмат в нашей стране, благодаря которой мы сможем взрастить еще не одну плеяду выдающихся спортсменов», – сказал Тимур Турлов.







По итогам 2022 года лауреатами «KazChess Awards» стали:

- «Спортсменка года среди женщин» – Бибисара Асаубаева, двукратная чемпионка мира по быстрым шахматам среди женщин;

- «Спортсмен года среди мужчин» – Ринат Жумабаев, чемпион Азии среди мужчин по блицу;

- «Лидер года» – Жансая Абдумалик, бронзовый призер 44-й Международной шахматной олимпиады;

- «Прорыв года» – Динара Садуакасова, вице-чемпионка мира по быстрым шахматам среди женщин;

- «Открытие года» – Ногербек Казыбек, чемпион мира по быстрым шахматам до 18 лет;

- «Надежда года» – Зарина Нургалиева, чемпионка мира среди девушек до 14 лет;

- «Организатор года» – Саят Егембердиев, президент федерации шахмат и настольных игр Алматинской и Жетысуской областей;

- «Тренер года» – Ержан Шакенов, заслуженный тренер РК и наставник чемпионов и призеров чемпионатов мира, Азии и РК;

- «Судья года» – Олег Ринас, судья международного класса.

Один из обладателей премии 18-летний Ногербек Казыбек поделился своими впечатлениями.

«Я не ожидал, что получу эту награду. Мне об этом сообщили на прошлой неделе, для меня это большая честь. В целом прошлый год для меня был успешным: стал двукратным чемпионом мира по рапиду и блицу до 18 лет, занял второе место на чемпионате РК по классическим шахматам, играл за сборную Казахстана среди мужчин на Олимпиаде в Индии. Теперь я хочу стать гроссмейстером, но для этого нужно приложить колоссальное усилие. Надеюсь, я смогу достичь этого результата при поддержке Тимура Руслановича, родителей и тренеров. Уверен, что если все будет хорошо, то этот год должен получиться очень продуктивным. Сейчас федерация хочет привлечь опытных тренеров из разных стран, надеюсь, что, занимаясь с такими специалистами, мы станем еще сильнее. Я верю, что у казахстанских шахматистов большое будущее и верю, что наша сборная в будущем станет одной из самых сильных», – отметил Ногербек Казыбек.







Во время своего выступления Тимур Турлов заметил, что шахматы в Казахстане очень динамично развиваются.

«Мы очень гордимся тем, что в нашей стране существует огромный интерес к шахматам и есть настоящие чемпионы, которыми может гордиться вся страна. Они показывают потрясающие результаты на мировой арене. В Казахстане есть большое будущее, которое связано с развитием шахмат как массового вида спорта. Мы верим, что тот организационный опыт, который мы смогли получить, принимая чемпионат мира по рапиду и блицу, привлечет еще больше внимания к развитию шахмат в нашей стране и Казахстану в целом в мировом сообществе», – заметил спикер.

Глава КФШ добавил, что благодаря успешным выступлениям казахстанских шахматистов в прошлом году, у Казахстана появилась большая возможность реализовать новые проекты, направленные на развитие этого вида спорта. По его словам, федерация будет дальше работать над тем, чтобы раскрывать большое количество талантов, будет проводить много соревнований среди спортсменов разных возрастов.

«Я действительно восхищаюсь нашими талантами, и постараюсь сделать все, чтобы эти таланты развивались дальше», - сказал Тимур Турлов.

Он также отметил важность предстоящего чемпионата мира ФИДЕ по шахматам, который пройдет в Астане с 7 апреля по 1 мая. Тимур Турлов выразил уверенность, что поединок сильнейших шахматистов планеты в столице будет способствовать популяризации этого вида спорта в нашей стране.







Национальная федерация шахмат на этот год запланировала целый ряд конкретных инициатив: увеличение количества шахматных секций в два раза – до 14 тысяч, проведение дошкольных соревнований, детских кубков, а также школьных, университетских и даже корпоративных лиг, развитие качественной инфраструктуры, открытие офисов КФШ, современных шахматных школ в Астане и Алматы.



