Лучших казахстанских беркутчи выявили в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Определены лучшие беркутчи на XVI Чемпионате по национальному виду спорта «Кусбегилик» среди взрослых, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на республиканскую федерацию.

В селе Жанаталап Атырауской области завершился XVI Чемпионат Республики Казахстан среди взрослых по национальному виду спорта «Кусбегилик». Победителям, показавшим лучшие результаты по итогам соревнований, вручены специальные призы.

Так, чемпионом среди беркутчи стал Кунтуган Арманбек из Астаны. На втором месте - житель Абайской области Ерзат Байкадамов, на третьем - Күнтуган Серикбек (г. Астана) и Кушкаров Арман (Атырауская область).

Среди охотников с ястребами главный приз завоевал представитель Туркестанской области Аршабай Даурен. Второе место занял Кеуенов Багдат, третье место разделили между собой жители столицы Кунтуган Серикбек и Рауильулы Кудайберген.

В личном первенстве победителем по охоте с ловчими птицами (сокол-балобан) стал Кенжетаев Ерлан из Акмолинской области. На втором месте — Бабажан Бакдаулет из Жамбылской области, на третьем — Базарбаев Ибрагим и Кеуенов Багдат (Туркестанская область).

Таким образом, в общекомандном зачете спортсмены Туркестанской области завоевали 1 золотую, 1 серебряную, 2 бронзовые медали. Представители столицы и Акмолинской области заняли второе и третье места.

В первый день чемпионата по итогам соревнований «Зов на руку» в следующий этап прошли 18 беркутов. По словам участников, на результаты повлияли погодные условия в регионе.

По правилам игры максимум 10 очков получают те орлы, которые прилетают на руку хозяина по его команде. При этом, учитывая неблагоприятные погодные условия, согласно решению жюри участники, набравшие 9 баллов, также прошли в следующий тур. Что касается соревнований по запуску ловчих птиц на макет шкуры лисы, во второй этап прошли 18 орлов. Спортсмены с ловчими птицами из Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Абайской, Карагандинской, Атырауской областей и г.Астаны получили путевки в полуфинал чемпионата. Во второй день ловчие птицы охотились на зайцев.

В мероприятии участвовали представители Абайской, Алматинской, Акмолинской, Карагандинской, Жамбылской, Жетысуской, Восточно-Казахстанской, Улытауской, Туркестанской, Мангистауской, Павлодарской, Атырауской областей, г. Астаны. Так, в соревнованиях приняли участие около 50 спортсменов из 14 областей страны c привлечением ловчих птиц, в том числе 10 соколов, 11 ястребов и 31 орла.

Организаторами чемпионата выступили Министерство культуры и спорта РК, Ассоциация национальных видов спорта, республиканская федерация «Кусбегилик» и акимат Атырауской области.

Национальный вид спорта «Кусбегилик» является уникальной культурной ценностью нашей страны, которая имеет глубокие корни в казахской истории, а также одним из древнейших традиций казахского народа. Этот вид искусства популярен, и доказательство этому – большое количество участников из разных регионов страны. Организаторы нацеплены на укрепление фундамента будущего, прививая молодежи духовное наследие наших предков. Основная цель — возрождение и развитие национальных видов спорта.



