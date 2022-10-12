Лучших дояров выбрали в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Астане проходят крупнейшие в Центральной Азии отраслевые сельскохозяйственные выставки. В рамках животноводческой выставки прошло соревнование «Лучший дояр», в котором могли принять участие все желающие, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу организаторов выставки.

Опыт соревнующихся значения не имел, так же, как и пол. К удивлению организаторов, 80 % конкурсантов составили мужчины.

Условия заключались в том, что участники должны были надоить максимальное количество молока за две минуты. Приз – букет из сельхозпродукции и 25 кг муки.

Среди мужчин победителем стал Аяз Женисов, приехавший на выставку из Акмолинской области.

«Я работал на молочно-товарной ферме бригадиром. Но никогда сам не доил, так как на предприятии было аппаратное доение. Вот увидел, что проходит такое соревнование, и решил просто ради шутки поучаствовать. К своему удивлению, получилось надоить 820 мл молока и победить», - поделился впечатлениями он.

Среди девушек победительницей стала Айгерим Хамит, журналистка телеканала «Казахстан», пришедшая освещать выставку.

«В прошлом пару раз пробовала доить корову. Но я не скажу, что у меня есть богатый опыт или хорошие навыки. Из-за того, что мы соревновались не на настоящей корове, а на аппарате, было немного сложно. Но в целом было интересно и весело», - поделилась девушка.

С 12 по 14 октября в Астане проходят крупнейшие в Центральной Азии агропромышленные выставки KazAgro/KazFarm-2022.

В мероприятии принимают участие представители свыше 300 различных компаний и организаций из более чем 20 стран.



