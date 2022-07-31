Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 479.51 eur/kzt 492.12

    rub/kzt 7.69 cny/kzt 71.02
Прогноз погоды
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 15 °С
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз

    • Лучшие товары выбрали в Костанайской области

    31 Июля 2022 03:28

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В субботу в Костанае прошел региональный конкурс-выставка «Лучший товар Казахстана», в котором приняли участие более 30 предпринимателей и предприятий города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Костанайцы смогли познакомиться с уникальными товарами, производимыми в области. К примеру, в выставке принял участие предприниматель Андрей Зелевский, который перерабатывает вторичный полимер и производит высокопрочную плитку и изделия для дорожной инфраструктуры. Для предпринимателя в приоритете - изготовление тактильной плитки для лиц с инвалидностью по зрению.

    Были представлен и широкий спектр рукодельных работ. Предпринимательница из Тарановского района Татьяна Алютина изготавливает детские игрушки из экологически чистых тканей. Принимала участие в выставке и в 2019 году.

    «Для меня это возможность не только представить свою продукцию, но и получить опыт участия в таких масштабных мероприятиях на уровне области», - отмечает Татьяна Алютина.

    В выставке приняли участие и уже известные бренды региона. К примеру, швейная фабрика ТОО «Азурит», которая представила школьную форму и спецодежду.

    «Объемы производства мы наращиваем из года в год. Уже идет строительство новой швейной фабрики, будет создано более 200 новых рабочих мест», - отметила руководитель предприятия Светлана Шипилкина.

    Между тем, продукцию компании «Азурит» уже знают по всему Казахстану. В 2019 году предприятие уже становилось победителем в региональной выставке в номинации «Лучший товар производственного назначения».

    В регионе появилось и новое направление - производство силосных накопителей для хранения зерна и сыпучих культур в области - предприятие ТОО «Завод элеваторного оборудования «Астык». В настоящее время это единственный такой завод в стране и Средней Азии, который позволяет выйти аграриям на новый уровень.

    Девять победителей региональной выставки определяли по итогам онлайн-голосования. Костанайскую область на республиканском этапе представят:

    в номинации «Лучшие товары производственного назначения» - производственный кооператив «Большевичка», ТОО Костанайский тракторный завод и ТОО «Завод элеваторного оборудования «Астык»;

    в номинации «Лучшие товары для населения» - ТОО «Азурит ПТФ», ТОО «СарыаркаАвтоПром» и ТОО «Содалит Костанай»;

    в номинации «Лучшие продовольственные товары» - ТОО «ДЕП», ТОО «Аян Озат» с торговой маркой «От Разумовича» и ИП «Радченко».

    Все участники получили благодарственные письма от организаторов конкурса.


    Автор:

    Жанна Мусабаева

    #Костанайская область #Экономика #Костанай
    Новости по теме
    Новости по теме
    Полсотни молодых семей в Костанае получат квартиры по программе «Жас шаңырақ»
    Клубы «Зриньски» и «Тобол» встретятся в матче Лиги конференций в Мостаре
    Назначен заместитель начальника ДЧС Костанайской области
    Госаттестацию провели в 46 организациях образования Костанайской области
    Популярное
    1 Назначен руководитель территориального департамента АДГС по Жетысуской области
    2 Назначен аким Коксуского района Жетысуской области
    3 Назначен аким Ескельдинского района Жетысуской области
    4 Назначен руководитель территориального департамента АДГС по Улытауской области
    5 Двух автоугонщиков задержали в Алматы