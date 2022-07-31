Лучшие товары выбрали в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В субботу в Костанае прошел региональный конкурс-выставка «Лучший товар Казахстана», в котором приняли участие более 30 предпринимателей и предприятий города, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Костанайцы смогли познакомиться с уникальными товарами, производимыми в области. К примеру, в выставке принял участие предприниматель Андрей Зелевский, который перерабатывает вторичный полимер и производит высокопрочную плитку и изделия для дорожной инфраструктуры. Для предпринимателя в приоритете - изготовление тактильной плитки для лиц с инвалидностью по зрению.
В выставке приняли участие и уже известные бренды региона. К примеру, швейная фабрика ТОО «Азурит», которая представила школьную форму и спецодежду.
«Объемы производства мы наращиваем из года в год. Уже идет строительство новой швейной фабрики, будет создано более 200 новых рабочих мест», - отметила руководитель предприятия Светлана Шипилкина.
в номинации «Лучшие товары производственного назначения» - производственный кооператив «Большевичка», ТОО Костанайский тракторный завод и ТОО «Завод элеваторного оборудования «Астык»;
в номинации «Лучшие товары для населения» - ТОО «Азурит ПТФ», ТОО «СарыаркаАвтоПром» и ТОО «Содалит Костанай»;
в номинации «Лучшие продовольственные товары» - ТОО «ДЕП», ТОО «Аян Озат» с торговой маркой «От Разумовича» и ИП «Радченко».
Все участники получили благодарственные письма от организаторов конкурса.