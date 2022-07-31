31 Июля 2022 03:28

Лучшие товары выбрали в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В субботу в Костанае прошел региональный конкурс-выставка «Лучший товар Казахстана», в котором приняли участие более 30 предпринимателей и предприятий города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Костанайцы смогли познакомиться с уникальными товарами, производимыми в области. К примеру, в выставке принял участие предприниматель Андрей Зелевский, который перерабатывает вторичный полимер и производит высокопрочную плитку и изделия для дорожной инфраструктуры. Для предпринимателя в приоритете - изготовление тактильной плитки для лиц с инвалидностью по зрению.

Были представлен и широкий спектр рукодельных работ. Предпринимательница из Тарановского района Татьяна Алютина изготавливает детские игрушки из экологически чистых тканей. Принимала участие в выставке и в 2019 году.

«Для меня это возможность не только представить свою продукцию, но и получить опыт участия в таких масштабных мероприятиях на уровне области», - отмечает Татьяна Алютина.

В выставке приняли участие и уже известные бренды региона. К примеру, швейная фабрика ТОО «Азурит», которая представила школьную форму и спецодежду.

«Объемы производства мы наращиваем из года в год. Уже идет строительство новой швейной фабрики, будет создано более 200 новых рабочих мест», - отметила руководитель предприятия Светлана Шипилкина.

Между тем, продукцию компании «Азурит» уже знают по всему Казахстану. В 2019 году предприятие уже становилось победителем в региональной выставке в номинации «Лучший товар производственного назначения».

В регионе появилось и новое направление - производство силосных накопителей для хранения зерна и сыпучих культур в области - предприятие ТОО «Завод элеваторного оборудования «Астык». В настоящее время это единственный такой завод в стране и Средней Азии, который позволяет выйти аграриям на новый уровень.

Девять победителей региональной выставки определяли по итогам онлайн-голосования. Костанайскую область на республиканском этапе представят:

в номинации «Лучшие товары производственного назначения» - производственный кооператив «Большевичка», ТОО Костанайский тракторный завод и ТОО «Завод элеваторного оборудования «Астык»;

в номинации «Лучшие товары для населения» - ТОО «Азурит ПТФ», ТОО «СарыаркаАвтоПром» и ТОО «Содалит Костанай»;

в номинации «Лучшие продовольственные товары» - ТОО «ДЕП», ТОО «Аян Озат» с торговой маркой «От Разумовича» и ИП «Радченко».

Все участники получили благодарственные письма от организаторов конкурса.