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    Лучшие товары определили в Жамбылской области

    19 Июля 2022, 01:07

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Региональный конкурс-выставка «Лучший товар Казахстана-2022» с выставкой лучших товаров Жамбылской области прошел в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Выпускаемые в Жамбылской области продовольственные товары, одежду и обувь, мебель, сувениры, химическую и строительную продукцию можно было увидеть в выставочном зале историко-культурного комплекса «Көне Тараз».

    По информации Палаты предпринимателей «Атамекен» Жамбылской области, участниками конкурса стали как начинающие, так и уже известные отечественные товаропроизводители региона.

    «В выставочном зале развернули свои экспозиции 82 товаропроизводителя пищевой, химической, легкой промышленности, сельскохозяйственной отрасли и строительной индустрии, - сообщили в ведомстве. – Выставку посетили представители местной власти, управлений предпринимательства и индустриально-инновационного развития, депутаты, предприниматели, СМИ. Основными критериями при оценке конкурсантов стали качество продукции и ее конкурентоспособность».

    Впервые в региональной выставке «Лучший товар Казахстана» приняли участие более тридцати новых компаний Жамбылской области.

    «Среди дебютантов были компании, производящие стройматериалы, косметику, одежду обувь, мебель, игрушки, сельхозтехнику, хлебобулочные и мясные изделия. Эти и многие другие товары, появились на жамбылском рынке в последнее время», - сообщили в ведомстве.

    Экспертная комиссия из независимых экспертов-аудиторов, представителей бизнес-ассоциаций, общественных объединений определила дипломантов конкурса по номинациям.

    В номинации «Лучшие товары производственного назначения» лучшим признали компанию «Алатау групп», выпускающую изделия из бетона, строительного гипса и цемента. В номинации «Лучшие товары для населения» первым стало ТОО «Паритет 2004», выпускающее дезинфицирующие средства. В номинации «Лучшие продовольственные товары» первое место заняла компания «Eco-chicken», занимающаяся изготовлением комбикормов для сельхозживотных. Победители и лауреаты регионального конкурса примут участие в республиканском конкурсе «Лучший товар Казахстана», который пройдет в конце этого года в столице.

    По статданным, в регионе сейчас количество действующих субъектов МСБ составляет свыше 76 тыс. Общая численность занятых в малом и среднем бизнесе составляет около 124 тыс. человек.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Бизнес Жамбылская область
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