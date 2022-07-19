Лучшие товары определили в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Региональный конкурс-выставка «Лучший товар Казахстана-2022» с выставкой лучших товаров Жамбылской области прошел в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Выпускаемые в Жамбылской области продовольственные товары, одежду и обувь, мебель, сувениры, химическую и строительную продукцию можно было увидеть в выставочном зале историко-культурного комплекса «Көне Тараз».

По информации Палаты предпринимателей «Атамекен» Жамбылской области, участниками конкурса стали как начинающие, так и уже известные отечественные товаропроизводители региона.

«В выставочном зале развернули свои экспозиции 82 товаропроизводителя пищевой, химической, легкой промышленности, сельскохозяйственной отрасли и строительной индустрии, - сообщили в ведомстве. – Выставку посетили представители местной власти, управлений предпринимательства и индустриально-инновационного развития, депутаты, предприниматели, СМИ. Основными критериями при оценке конкурсантов стали качество продукции и ее конкурентоспособность».

Впервые в региональной выставке «Лучший товар Казахстана» приняли участие более тридцати новых компаний Жамбылской области.

«Среди дебютантов были компании, производящие стройматериалы, косметику, одежду обувь, мебель, игрушки, сельхозтехнику, хлебобулочные и мясные изделия. Эти и многие другие товары, появились на жамбылском рынке в последнее время», - сообщили в ведомстве.

Экспертная комиссия из независимых экспертов-аудиторов, представителей бизнес-ассоциаций, общественных объединений определила дипломантов конкурса по номинациям.

В номинации «Лучшие товары производственного назначения» лучшим признали компанию «Алатау групп», выпускающую изделия из бетона, строительного гипса и цемента. В номинации «Лучшие товары для населения» первым стало ТОО «Паритет 2004», выпускающее дезинфицирующие средства. В номинации «Лучшие продовольственные товары» первое место заняла компания «Eco-chicken», занимающаяся изготовлением комбикормов для сельхозживотных. Победители и лауреаты регионального конкурса примут участие в республиканском конкурсе «Лучший товар Казахстана», который пройдет в конце этого года в столице.

По статданным, в регионе сейчас количество действующих субъектов МСБ составляет свыше 76 тыс. Общая численность занятых в малом и среднем бизнесе составляет около 124 тыс. человек.