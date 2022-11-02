Лучшие среди лучших: ТОП-10 имен мирового футбола

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Фактически каждый футбольный клуб, относимый к так называемым грандам, имеет своего неоспоримого лидера, а то и нескольких. Список игроков, которых можно причислить к лучшим в мире, полнится с каждым годом. Наша редакция предлагает читателям свой вариант ТОП-10 имен мирового футбола, основанный на статистических данных и форме игроков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Эрлинг Холланд. Вне всяких сомнений, нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии является одним из самых грозных форвардов современности. В прошлом сезоне, выступая за дортмундскую «Боруссию» в Бундеслиге, Эрлинг наколотил 22 гола, составив, несмотря на молодой возраст, достойную конкуренцию нестареющему Роберту Левандовски. У Холланда масса качеств, которые нужны центрфорварду: высокий рост, очень крепкое телосложение, хорошая скорость и пушечный удар, который не оставляет шансов вратарям. «МанСити» Пепа Гвардиолы и так слыл устрашающим коллективом, которому для победы в Лиге чемпионов не хватало совсем чуть-чуть. Этим чуть-чуть и был центральный нападающий высокого класса, а точнее его отсутствие. Поэтому, в лице Холланда испанский специалист обзавелся мощным наконечником своего копья. Выражаясь образно, Эрлинг стал именно той шестерней, которой не хватало механизму манкунианцев. Результаты молодого нападающего говорят сами за себя: в 11 матчах норвежец забил уже 17 мячей, которые помогают его команде бороться за самые высокие места во всех турнирах. В Лиге чемпионов его 5 голов помогли команде заранее обеспечить себе выход в плей-офф. В соцсетях можно найти множество роликов, где норвежца защитники пытаются остановить иногда нарушая правила, но неудержимый Эрлинг устремляется дальше, а травмированных защитников уносят с поля на носилках. Мощь в чистом виде - вот, как можно охарактеризовать игру Холланда.

Роберт Левандовски. 34-летний возраст позволяет причислять Роберта к пулу самых возрастных форвардов, однако не дает права списывать поляка со счетов. Его голевое чутье и потрясающая результативность не могут не впечатлять футбольных фанатов. В прошлом сезоне, выступая за мюнхенскую «Баварию» Роберт забил в Бундеслиге 35 голов! Именно на перечисленные выше качества форварда возлагает большие надежды руководство «Барселоны», куда Левандовски перешел в сезоне нынешнем. Как показала практика, поляку не потребовалось времени для акклиматизации в новой команде: в Примере Роберт забил 13 голов в 12 матчах, а в Лиге чемпионов в его активе 5 - также, как и у Холланда. К сожалению, для поклонников «блауграны», это не помогло сине-гранатовым выйти в следующий этап главного клубного европейского турнира. Но вряд ли в этом есть вина Левандовски, который в каждом матче обостряет игру и старается забивать исправно. «Барселона» уже не первый год переживает если не кризис, то не лучшие времена точно. Левандовски точно знает, как лучше открыться под голевой пас, в какой момент лучше стартовать, чтобы опередить защитников, и в какой угол ворот ударить, так, чтобы голкипер не сумел дотянуться. И забивному поляку вполне по силам помочь команде побороться в этом сезоне если не за золотые медали, то хотя бы за призовые места, которые дают право участвовать в еврокубках.

Кевин де Брейне. Хавбек сборной Бельгии выступает за «Манчестер Сити» уже на протяжении многих сезонов. И все эти периоды он является едва ли не главной ударной силой коллектива Пепа Гваридолы. Рыжеволосый полузащитник умеет на поле практически все: отдать обостряющий пас, нанести плотный дальний удар, в нужный момент пуститься в дриблинг и обыграть соперника, вовремя подключиться к атаке или напротив, помочь своим защитникам вернуть мяч. Кевин прекрасно умеет выйти из-под самого мощного прессинга и тут же развернуть атаку своей команды. Перечислять достоинства одного из самых востребованных плеймейкеров современности можно долго, но статистика говорит сама за себя: в новом сезоне де Брейне забил 3 мяча и отдал 9 результативных передач в Премьер-лиге, а также два голевых паса в Лиге чемпионов. И именно его прекрасный гол со штрафного принес победу «МанСити» над «Лестером» в минувшую субботу.

Килиан Мбаппе. Нападающий сборной Франции и «Пари-Сен-Жермен» является очень противоречивой фигурой. С одной стороны, Мбаппе – один из самых дорогих нападающих, которого хотел бы в свои ряды любой клуб мира. С другой стороны, слухи уже не в первый раз говорят, несмотря на молодой возраст, Килиан пытается диктовать свои условия руководству клуба и даже просил продать другую звезду - бразильца Неймара. Говорят, что Мбаппе был недоволен статусом штатного пенальтиста команды, который отдали бразильцу. Кроме того, французу не нравилось отношение Неймара к тренировкам, а также к его растущему влиянию в команде. Тем не менее, на поле футболисты взаимодействуют прекрасно. Немало из своих 11 мячей в чемпионате Килиан забил именно после передач бразильца. В Лиге чемпионов молодой француз забил 6. Высочайшая скорость, прекрасная техника и убийственное хладнокровие при завершении атак дают право считать Мбаппе одним из лучших форвардов мира.

Неймар. Околофутбольные страсти между Неймаром и Мбаппе были вкратце описаны выше, так что остановимся именно на футбольных достоинствах неординарного бразильца. Умение великолепно обращаться с футбольным снарядом позволяют Неймару пускаться в дриблинг в самые неожиданные для соперника моменты, а иной раз и жонглировать мячом в важном матче, как на тренировке. Бразилец также раздает эффектные передачи и превосходно исполняет штрафные удары. В нынешнем сезоне он всего на гол отстает от своего одноклубника Мбаппе, забив 10 мячей в чемпионате Франции. Кроме того, в его активе 8 ассистов. В Лиге чемпионов Неймар успел отличиться дважды, такое же количество и точных передач. Когда бразилец в форме, остановить «Пари-Сен-Жермен» очень непросто.

Лука Модрич. Как правило, в возрасте 37 лет многие футболисты далеки от идеальной формы, но это не про Луку Модрича. Плеймейкер мадридского «Реала» и сборной Хорватии с годами не растерял своих лучших качеств и по-прежнему является одним из самых опасных игроков мира. Его видение поля, а также умение отдать радиоуправляемую передачу на любое расстояние позволяют командам Луки использовать самые разнообразные варианты атаки. В прошлом сезоне Модрич помог своему клубу в 14 раз выиграть Лигу чемпионов. В нынешнем хорват продолжает играть фактически на том же уровне. На его счету два гола и две голевые передачи в испанской Примере, а также гол в Лиге чемпионов. Модрич относится к таким игрокам. Пользу которого сложно измерить только статистикой – в каждом матче он выполняет много черновой работы и зачастую начинает голевые атаки команды.

Карим Бензема. Несколько лет Карим находился в тени великого Криштиану Роналду, что сказалось и после ухода португальца из «Реала». Но прошлый сезон поистине стал для Бензема его звездным часом. Он забил целых 15 голов в Лиге чемпионов, среди которых хеттрик в тяжелейшем матче против «Челси», а также дубль в ворота «Манчестер Сити», который помог «Реалу» вернуться в игру в почти полностью проваленном матче. Поэтому, никто не удивился, когда «Золотой мяч» вручили именно французу. В нынешнем сезоне Карим поначалу продолжил исправно огорчать вратарей – 5 голов и один ассист в Примере, однако в Лиге чемпионов он пока не забил ни одного мяча. Причина тому – череда травм, которая обрушилась на форварда, и из-за которых он был вынужден пропустить большинство матчей. Тем не менее, будем надеяться, что опытному французу удастся справиться с проблемами здоровья и вернуть себе былую форму. Не включить в наш список действующего обладателя «Золотого мяча» из-за травм мы просто не могли себе позволить.

Вирджил Ван Дейк. Защитники зачастую лишены того внимания, которое достается нападающим и полузащитникам в силу своего амплуа, которое предполагает больше разрушительные функции, нежели созидательные. Тем не менее, на протяжении нескольких лет Ван Дейк является одним из важнейших игроков в системе Юргена Клоппа, что не должно удивлять – при такой ультра атакующей схеме сильные защитники нужны, как воздух. Ван Дейк забивает не так много - в нынешнем сезоне он отличился всего раз - но это и не входит в его основные задачи. Главные преимущества голландца: он великолепно читает игру, опережая нападающих соперников, прежде всего, за счет превосходного анализа игры, выигрывает большинство верховых единоборств, хладнокровно начинает атаки команды. Кроме того, Вирджил превосходно отбирает мяч у лучших форвардов «один в один». Тот факт, что в последнем матче «Ливерпуля» против «Лидса» ван Дейк проиграл впервые за 71 игру на родном «Энфилде», говорит сам за себя.

Лионель Месси. Совсем недавно многим показалось, что эра Месси и Роналду прошла. Однако в «ПСЖ», играя вместе со своим давним товарищем Неймаром, Лионель словно обретает вторую молодость. Лео вновь импровизирует, строит игру команды, забивает голы. Причем, нередко со штрафных. Примечательно, что результативных передач сейчас у Месси даже больше, чем голов – 10 ассистов при 7 забитых мячах в чемпионате Франции. В Лиге чемпионов Лионель отличился 4 раза и отдал 3 голевых паса. В копилке Месси уже есть титул чемпиона Франции в составе «ПСЖ», который он вместе с одноклубниками завоевал в прошлом сезоне. Наверняка, теперь честолюбивый аргентинец хочет победить и в Лиге чемпионов с парижанами.

Винисиус Жуниор. В прошлом сезоне Винисиус впервые завоевал трофей Лиги чемпионов вместе с мадридским «Реалом». Молодой нападающий в том сезоне отличился всего четыре раза, в отличие от того же Бензема, но именно его гол принес трофей мадридцам в финале против «Ливерпуля». В нынешнем сезоне Жуниор забивает гораздо чаще: на его счету три гола в Лиге чемпионов и одна голевая передача, а также шесть забитых мячей при трех ассистах в Примере. Учитывая молодой возраст – Вини всего 22 года – надо полагать, что все основные достижения у него еще впереди. При этом, бразилец показывает не по годам зрелую игру и заслуженно попал в наш список лучших. Жуниор обладает превосходной стартовой скоростью, умением побороться за мяч, прекрасно открывается под передачи в штрафной площади соперника и – самое главное – исправно забивает голы.



