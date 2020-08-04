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    Лучшие снимки исторической миссии SpaceX опубликованы NASA

    4 Августа 2020, 16:46

    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - Астронавты NASA Боб Бенкен и Даг Херли провели два месяца на борту Международной космической станции после прибытия на корабле SpaceX Crew Dragon во время первого в истории человечества коммерческого полета на орбиту, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

    Бенкен и Херли вернулись на Землю в воскресенье, 2 августа. Однако у NASA и SpaceX уже есть планы вывести еще одну команду на орбиту в следующем месяце.

    Напомним, миссия Crew Dragon стартовала 30 мая с космического центра имени Кеннеди.

    Ниже представлены лучшие фотографии, сделанные во время первой в истории пилотируемой миссии SpaceX.

    Автор:

    Раушан Конырбаева

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