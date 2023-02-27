Лучшие преподаватели вузов Казахстана получили по 6 млн тенге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане состоялась церемония награждения лучших преподавателей вузов. Победители получили по 6 миллионов тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования РК.

Победителями конкурса стали 150 преподавателей из 43 казахстанских вузов. Каждый из них получил вознаграждение в размере 2000 МРП (6 млн 126 тысяч тенге). Помимо денежного поощрения, преподавателям вручили нагрудные знаки.

«Для нас важно мотивировать преподавателей и повышать престиж профессии. Сегодня мы собрали в зале лучших преподавателей вузов страны. От имени Министерства науки и высшего образования благодарю преподавателей вузов за профессионализм и преданность выбранному делу. Один из ключевых приоритетов - это формирование исследовательской экосистемы и повышение научного потенциала. В настоящее время мы ведем работу по открытию зарубежных филиалов трех вузов в нашей стране. Также нужно отметить необходимость трансформации вузов в цифровые вузы. Все это возможно лишь благодаря труду педагогов», – сказал в торжественной речи министр Саясат Нурбек.

С приветственным словом к преподавателям обратился депутат Сената Парламента РК Нурторе Жусуп, который принял участие в мероприятии в качестве гостя.

«Быть преподавателем – это большой труд, ведь на протяжении всей жизни преподаватель постоянно совершенствует и приумножает свои знания, передавая их не одному поколению студентов и, в какой-то степени неся ответственность за их дальнейшую судьбу и уровень их профессионализма», - отметил сенатор.

В конкурсе «Лучший преподаватель вуза-2022» приняли участие 775 преподавателей из 71 вуза страны. Комиссия республиканского конкурса оценивала такие показатели, как разработка и публикация электронных учебных ресурсов, учебных материалов, научные публикации в отечественных и международных журналах, наличие патентов на изобретение. Также оценивалось качество преподавания претендента, его труд по подготовке кадров в бакалавриате, магистратуре и докторантуре.



