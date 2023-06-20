Лучшие мобилографы Казахстана пройдут стажировку в New York Film Academy

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы состоялось награждение победителей первого республиканского фестиваля мобилографии «MOB FEST» - 20 из них получили возможность пройти стажировку в Нью-Йоркской академии киноискусства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В фестивале, организованном Фондом поддержки талантов «Дара» при Президенте Республики Казахстан, приняли участие 7 524 казахстанских мобилографов в возрасте от 16 до 40 лет. Они направили 1537 видеоработ.

По итогам первого этапа конкурса определено 100 лучших мобилографов, которые продолжили выполнение заданий второго, завершающего этапа. Из них 20 сильнейших авторов видеоработ получили путевку на стажировку в Нью-Йоркскую академию киноискусства (NYFA). Они будут там обучаться около 10 дней.

Президент Фонда поддержки талантов «Дара» Нурлан Коянбаев на церемонии награждения победителей заявил, что работа Фонда направлена на поддержку талантливой молодежи, обеспечение возможностей для реализации ее творческого потенциала, развитие креативной индустрии в Казахстане.

«У нас такой фестиваль впервые проводится на республиканском уровне по инициативе Фонда поддержки талантов «Дара». Если честно, не думал, что примут участие 7,5 тысяч человек. С удовольствием посмотрел все работы участников. Очень рад, что у нас есть такие талантливые ребята. Все они из разных городов и аулов. Я, как продюсер и организатор фестиваля, хотел поддержать молодежь, мы ездили в США, встречались с ректором New York Film Academy и обсудили нашу идею подготовки там нашей молодежи. Он нас с удовольствием поддержал. Теперь наша молодежь будет получать образование в Нью-Йорке и набираться опыта. Мы верим, что в будущем выйдут сильные режиссеры и операторы среди этой молодежи», - сказал Нурлан Коянбаев.

По его словам, такие мероприятия в Казахстане должны проводиться чаще. Он добавил, что с целью развития массового вида спорта и молодежи в прошлом году Фонд организовал фестиваль Tartyl Fest.

Амбассадор фестиваля «Mob Fest» Асхат Шынали высоко оценил работу участников фестиваля.

«Цель этого конкурса - это дать возможность талантливой молодежи показать себя, развивать креативную индустрию в Казахстане. Мы должны показать, что у нас есть креативная молодежь. Видео, представленные на конкурс, сняты очень качественно. Было сложно отобрать из них лучшие. При этом надо отметить, что участниками стали люди, работающие в разных сферах», - заметил Асхат Шынали.

Помимо путевки на стажировку в Нью-Йоркскую академию киноискусства (NYFA), 40 лучших мобилографов награждены денежными призами в размере 100 тысяч тенге, еще 40 участников пройдут бесплатный онлайн-курс «Мобилография PRO».

Один из участников фестиваля 20-летний Санжар Меирманов считает, что мобилография сейчас в Казахстане сильно развивается, он уже третий год работает в этой сфере, открыл свое агентство в Конаеве и обучает будущих мобилографов.

«Я раньше был барбером, но я не получал удовольствие от этой работы. Решил стать мобилографом, проходил обучение, повышал свою квалификацию в разных странах. Это очень интересно. Сейчас сотрудничаю с представителями разных государств, уже по работе посетил шесть стран. Я заметил, что за границей мобилография не так развита, а в Казахстане она сильно шагнула вперед. Мобилография - это путь к развитию, творческая свобода, креатив, здесь достаточно иметь под рукой телефон, ты отснял видео и даришь людям эмоции. Я считаю, что этот фестиваль очень хорошая возможность для молодых казахстанцев показать себя», - говорит Санжар Меирманов.

Еще один участник республиканского конкурса Назар Сарсен заметил, чтобы стать хорошим специалистом в этой сфере, нужно иметь желание и хорошие идеи.

В церемонии награждения участвовали также специально приглашенные гости: известные актеры, казахстанские блогеры.

Представляем список победителей, получивших путевку в США:

Жұматай Ахметхан, Костанай

Руслан Абжалов, Шымкент

Тахыр Тұрар, Алматы

Шоқжан Болат, Тараз

Қаhарман Шакарбекұлы, Қызылорда

Асанбеков Сүндет Шымкент

Салауат Жанарбек, Акмолинская область

Рамазан Мырзатайұлы, Алматы

Айтуғанов Дулат, Астана

Иманғали Мақсолұлы, Алматы

Ильяс Айдарұлы, Алматы

Қуатбай Мырзабек, Алматы

Мылтықбай Аружан

Дауылбаев Рахат, Талдыкорган

Жолдыбаев Сабыржан

Ескендір Каменов, Алматы

Жақсылық Сапарбек, Астана

Тілкешов Ербатыр, Уральск

Изенова Карина, Актау

Қайып Ерқанат, Шымкент.