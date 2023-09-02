Лучшие места для рыбалки в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области более 2,4 тыс. водоемов. Из них 543 входят в перечень рыбохозяйственных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В управлении природных ресурсов и регулирования природопользования рассказали, что из 543 водоемов 317 закреплены за природопользователями, 226 - находятся в резерве.

В североказахстанских водоемах водятся лещ, карась, карп, сиговые, щука, окуни, лини, судак, плотва, язи и другая рыба.

На год устанавливается квота вылова рыбных ресурсов. С 1-го июля этого года до 1-го июля 2024-го она составляет 562 тонны. В том числе 339 тонн карася, 20 тонн леща, 17,8 тонн карпа, около 28 тонн щуки, 26,5 тонн сиговых, 22 тонны окуня, более пяти тонн линя, 6,5 тонн судака, свыше 14 тонн плотвы, полтонны язя.

Любительское рыболовство осуществляется практически на всех закрепленных рыбохозяйственных водоемах. Стоимость разовых путевок, рассчитанных на сутки, варьирует от 1 000 тенге до 3 000 тенге в зависимости от водоема.

На незакрепленных водоемах рыболовство возможно без каких-либо разрешений. Однако выловить разрешается только до пяти кг рыбы на одного человека. При себе нужно иметь удостоверение личности.

У рыболовов Северо-Казахстанской области есть свои любимые озера и места. В социальных сетях действуют группы любителей рыбалки, где жители региона делятся «клевыми» местами, фотографиями улова, описывают, на каком озере рыбачили, какую рыбу поймали и на что ловили.

Одними из популярных мест рыбалки считаются озера: Лебяжье, возле села Соколовки; Большой Тарангул, возле села Корнеевки; Каменное, вблизи города районного значения Мамлютки; Уялы, возле села Трудовое; Федосеево, за селом Становое; Шаглытеныз, за селом Киялы и Питное, возле села Полудино – и Сергеевское водохранилище на реке Есиль.

В управлении обещают, что рыбы в водоемах региона будет больше. В области реализуют программу развития рыбного хозяйства. До 2030-го года должны вырастить 10 000 тонн рыбы.

«За последние годы в регионе значительно увеличился объем выращивания товарной рыбы. Если 2019-м он был составлял 386 тонн, в 2021-м - 577,3 тонны, то в прошлом году уже 991 тонну. Основное направление – нагульная, или пастбищная аквакультура, а именно однолетний нагул сиговых», - добавили в управлении.

Выращивают личинки сиговых (пелядь, рипус, сиг) и сеголеток карповых в Петропавловском рыбопитомнике. Весной в Сергеевское и Петропавловское водохранилища ежегодно выпускают миллионы личинок сиговых, осенью – карповых.