Лучшей шахматисткой Азии стала Бибисара Асаубаева

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Казахстанская шахматистка 18-летняя Бибисара Асаубаева удостоена награды «Лучшая шахматистка Азии 2021 среди женщин». Об этом сообщила Бибисара Асаубаева на своей Instagram странице, передает МИА «Казинформ».

«Вчера прошла церемония вручения наград ФИДЕ - 15-ый чемпион мира Вишванатан Ананд вручил мне награду «Лучшая шахматистка Азии 2021 среди женщин». Спасибо ФИДЕ за высокую оценку моей работы!», - написала казахстанская шахматистка.

Напомним, Бибисара Асаубаева впервые в истории Казахстана выиграла чемпионат мира среди взрослых по блицу в прошлом году в Варшаве.

В 2021 году шахматистка также стала серебряным медалистом на чемпионате мира по быстрым шахматам в Польше.

Кроме этого, Бибисара Асаубаева заняла первое место на онлайн-чемпионате Азии среди женщин в 2021 году.

Асаубаева является обладателем орденов «Золотой Мангуст» и «Шапагат».

Фото: instagram.com/bibisarachess