Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 476.18 eur/kzt 485.08

    rub/kzt 7.92 cny/kzt 70.46
Прогноз погоды
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 15 °С
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз

    • Лучшей шахматисткой Азии стала Бибисара Асаубаева

    6 Августа 2022 16:16

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Казахстанская шахматистка 18-летняя Бибисара Асаубаева удостоена награды «Лучшая шахматистка Азии 2021 среди женщин». Об этом сообщила Бибисара Асаубаева на своей Instagram странице, передает МИА «Казинформ».

    «Вчера прошла церемония вручения наград ФИДЕ - 15-ый чемпион мира Вишванатан Ананд вручил мне награду «Лучшая шахматистка Азии 2021 среди женщин». Спасибо ФИДЕ за высокую оценку моей работы!», - написала казахстанская шахматистка.

    Напомним, Бибисара Асаубаева впервые в истории Казахстана выиграла чемпионат мира среди взрослых по блицу в прошлом году в Варшаве.

    В 2021 году шахматистка также стала серебряным медалистом на чемпионате мира по быстрым шахматам в Польше.

    Кроме этого, Бибисара Асаубаева заняла первое место на онлайн-чемпионате Азии среди женщин в 2021 году.

    Асаубаева является обладателем орденов «Золотой Мангуст» и «Шапагат».

    Фото: instagram.com/bibisarachess
    #Спорт #Шахматы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Мужская сборная Казахстана обыграла Испанию на шахматной олимпиаде-2022
    Казахстанские шахматистки выиграли седьмой матч на всемирной олимпиаде
    Мужская сборная Казахстана одержала пятую победу на шахматной олимпиаде-2022
    Женская сборная Казахстана потерпела первое поражение на шахматной олимпиаде-2022
    Популярное
    1 Аким города Тараза покинул свой пост
    2 Молочный фальсификат - 78 % несоответствий выявили в казахстанской продукции
    3 Назначен заместитель председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Минэкологии РК
    4 Сбор денег для якобы больного ребенка - двух аферисток задержали в Алматы
    5 Казахстан досрочно выиграл первое «золото» ЧА-2022 по дзюдо