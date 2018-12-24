Лучшей певицей назвал российский телеканал школьницу из Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Школьница из Алматы названа лучшей исполнительницей по версии российского телеканала «ЖАРА», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Завершающий год концерт «Жара в Вегасе 2018», который традиционно проходит в Москве в Крокус Сити Холл, стал настоящим событием, где собрался звездный состав российских исполнителей: Artik&Asti, Ольга Бузова, Ирина Дубцова, Стас Пьеха, Анна Плетнева, Natan, Миша Марвин, Джиган, St, Банд'Эрос, Юлия Ковальчук, Клава Кока, Полина Богусевич и многие другие.

В рамках «ЖараKIDS», зрители наблюдали за церемонией награждения по итогам года, где номинация «Лучшая исполнительница в категории 13-18 лет» была присуждена нашей соотечественнице школьнице из Алматы Эльгизе Каражановой.

Девочка является постоянной участницей фестиваля «Жара в Вегасе» и каждый раз презентует новые авторские хиты. На этот раз Эльгиза исполнила песню «Догма» - танцевальную композицию в восточном стиле, написанную украинскими и казахстанскими авторами.

По словам мамы девочки, Людмилы Гороховой, награда явилась для них полной неожиданностью, ведь творчеством ребенок занимается для души, а не для построения карьеры.

«Мы очень воодушевлены. Подобные награды являются доказательством того, что любые усилия в конечном счете приносят результат, и, значит, мы движемся в правильном направлении», - отметила мама Эльгизы Каражановой.