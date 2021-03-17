Лучшему воспитаннику детдома «Үміт» предоставил грант университет ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Лучшему воспитаннику детского дома «Үміт» предоставили грант и стипендию одного из университетов ВКО. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр.

На весь период обучения в университете воспитанник детского дома «Үміт» Сергей Алпысбаев получил грант, а также ежемесячную стипендию имени Абая в размере 50 тысяч тенге.

Сертификат на грант парню вручил ректор Восточно-Казахстанского университета им. С. Аманжолова Мухтар Толеген, который посетил детский дом «Үміт». Накануне вручения педагогический коллектив детского дома определил лучшего воспитанника-выпускника. А решение о выделении гранта принял Ученый совет университета.

В честь 45-летия педагогической деятельности в детском доме «Үміт» ректор ВКУ им. С. Аманжолова Мухтар Толеген наградил директора детдома Марию Бейсеканову медалью имени Абая. На память о встрече воспитанникам были вручены подарки от университета: бейсболки и блокноты с логотипами вуза, а также сладости.