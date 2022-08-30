Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 477.54 eur/kzt 476.11

    rub/kzt 7.95 cny/kzt 68.05
Прогноз погоды
Нур-Султан: +12+14℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Лучшего сельского акима выбрали в Жамбылской области

    30 Августа 2022 22:06

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Победителя регионального этапа республиканского конкурса «Лучший сельский аким» назвали в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Конкурс «Лучший сельский аким» проводится по всей стране в рамках реализации Послания Главы государства «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации» Агентством Республики Казахстан по делам государственной службы.

    Как сообщили в департаменте Агентства по делам государственной службы по Жамбылской области, в ходе конкурса у каждого сельского акима была возможность проявить себя, показать свои практические результаты в работе, рассказать о своем вкладе в развитие сельских населенных пунктов.

    «Сельского акима, добившегося наибольших высот, выбирала региональная комиссия, - пояснили в региональном ведомстве. - Жюри оценивали кандидатов по показателям социально-экономического развития конкретного сельского округа, поселка или села, по уровню разработки темы в мотивационном эссе и по проектной работе. Также особое внимание было уделено результатам опроса среди жителей населенного пункта и отзывам уполномоченного по этике».

    В итоге было признано, что 12 кандидатов из 15 соответствуют установленным квалификационным требованиям, их допустили к этапу собеседования.

    На собеседовании участники представили комиссии свои проектные работы по развитию населенного пункта и социально-экономических показателей вверенного им региона на ближайшие три года.

    Кандидатом с лучшей проектной работой и лучшими результатами деятельности на посту акима сельского округа оказался аким Жамбылского сельского округа Кордайского района Айдар Биримкулов. Он становится победителем регионального конкурса «Лучший сельский аким».

    Айдар Биримкулов будет представлять Жамбылскую область на республиканском этапе конкурса, пояснили в ведомстве.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Акимат Госслужба
    Новости по теме
    Новости по теме
    Люди живут в «угольной шахте» - алматинцы просят помощи у акима
    Конкурс «Поздравь своего учителя!» запускает Минпросвещения РК
    Нового акима назначили в Шахтинске
    Цены на социальные продукты у нас должны быть самыми низкими – аким СКО
    Популярное
    1 Касым-Жомарт Токаев провел оперативное заседание Совета безопасности
    2 Маулен Ашимбаев прокомментировал вопрос о возможном массовом приезде россиян в Казахстан
    3 Озвучены сроки выдвижения кандидатов в Президенты РК
    4 УЕФА отреагировал на историческое достижение сборной Казахстана
    5 Где смотреть трансляцию матча Казахстан — Беларусь в Лиге наций
    Новости партнеров