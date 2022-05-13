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    Лучшего палуана выбирали среди педагогов в Жанаозене

    13 Мая 2022, 01:35

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Жанаозене впервые прошел турнир по казак куреси «Мұғалім барысы» среди педагогов. В числе зрителей и болельщиков были воспитанники борцов-учителей, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    В пресс-службе акимата Жанаозена подчеркнули, что турнир, посвященный Дню защитника Отечества и Дню Победы, вызвал огромный интерес среди жителей города. В физкультурно-оздоровительном спортивном комплексе им. Утесинова поддержать участников собрались многие горожане, в том числе школьники.

    «С педагогов берут пример молодые люди, стараются быть похожими на них. Поэтому учителя всегда должны быть на высоте, вести и пропагандировать здоровый образ жизни, заниматься спортом», - отметили в городском отделе образования.

    Отдел образования совместно с профсоюзом работников образования и науки выступил организатором мероприятия.

    По итогам турнира лучшими признаны педагог 17-ой общеобразовательной школы Жанибек Каржаубаев, выступавший в весовой категории 80 кг, а также Дузелбай Омир в весе 60 кг и Райымбек Мырзанов в весе 100 кг - это преподаватели из 4-ой и 24-ой школ соответственно.

    Организаторы отмечают, что турнир удался настолько, что его намерены проводить и в дальнейшем.

    Автор:

    Аружан Саптарова

    Образование Спорт Мангистауская область
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