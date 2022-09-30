Лучше предупредить правонарушение, чем потом бороться с его последствиями – Алихан Смаилов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вопросы усиления мер профилактики семейно-бытового насилия и внедрения сервисной модели обеспечения безопасности рассмотрены на заседании Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Правительства.

Первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев доложил, что ежегодно в полицию поступает более 100 тыс. обращений по фактам бытового насилия. При этом в 60% случаях потерпевшие отказываются от принятия мер в отношении правонарушителей. В 2022 году к административной ответственности привлечено 37 тыс. человек. При этом количество уголовных правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений снизилось на 7% (с 623 до 583).

По поручению Главы государства МВД выработаны меры по ужесточению ответственности за насилие в семейно-бытовой сфере, а также шаги по его профилактике, включающие реабилитационную и воспитательную работу с семейными дебоширами.

Так, для координации действий в данной сфере предлагается определить уполномоченный госорган, что позволит сместить акцент с репрессивных мер в сторону решения социально-экономических проблем граждан, вопросов воспитания детей и повышения статуса семьи в целом.

Вместе с тем планируется перейти с заявительного на выявительный характер регистрации бытовых преступлений, что даст возможность полиции привлекать нарушителя к ответственности без заявления потерпевших, то есть по факту совершения бытового насилия. Таким образом будет обеспечен принцип неотвратимости наказания.

Кроме того, предлагается установить минимальный срок административного ареста от 5 суток (ранее отсутствовал), предусмотреть возможность незамедлительной изоляции дебошира и его ареста судом на период следствия, а также сделать возможным примирение сторон лишь единожды и только в суде.

По данной теме выступили заместитель Генерального прокурора Жандос Умиралиев, министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова и вице-министр юстиции Алма Муканова.

Премьер-Министр подчеркнул, что к профилактике бытового насилия необходимо активно подключать новые социальные сервисы, включая Цифровую карту семьи.

«Нужно с использованием цифровых технологий и анализа данных выявлять семьи, находящиеся в зоне риска, где могут быть какие-то проблемы. Следует в первую очередь обращать внимание на них, чтобы не дожидаться совершения преступлений или каких-то других противоправных действий. Лучше предупредить правонарушение, чем потом бороться с его последствиями», — сказал Премьер-Министр.

Кроме того, по его словам, нужно рассмотреть вопрос включения в рейтинг оценки деятельности акимов регионов индикаторов уровня профилактики бытового насилия, а также принять меры по решению проблемы нехватки кризисных центров.

Министерству внутренних дел поручено в рамках разработки законопроекта по ужесточению ответственности за насилие в семейно-бытовой сфере провести широкую разъяснительную работу с населением.

На заседании МВК также был рассмотрен вопрос перехода на сервисную модель обеспечения безопасности, в рамках которой акцент делается на оказании гражданам качественных полицейских услуг и формировании устойчивых партнерских отношений государственных институтов с обществом для совместного выявления и решения проблем в сфере правопорядка.

Премьер-Министр поручил МВД обеспечить эффективную координацию работы госорганов в данном направлении, а акиматам регионов – принять меры по качественному масштабированию сервисной модели на местах.

«Это одна из важнейших реформ, которая инициирована Главой государства в правоохранительной сфере. По итогам года будет дана оценка работе каждого региона в этом направлении», — подчеркнул Алихан Смаилов.





Фото: primeminister.kz