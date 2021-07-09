Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Луценко продолжает оставаться в десятке лучших общего зачета «Тур де Франс»

    9 Июля 2021, 01:44

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 8 июля состоялся 12-й этап супермногодневки «Тур де Франс», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Участникам предстояло преодолеть 159,4 километра. Отрезок соединял между собой Сен-Поль и Труа-Шато.

    Первым на финише был Нильс Поллит (Bora-hansgrohe). Второе место занял Иманол Эрвити (Movistar Team). Третьим на финише был Харрисон Свини ( Soudal Lotto).

    Луценко показал 26-й результат. Однако это не повлияло на его место в генеральной классификации. Казахстанец по-прежнему занимает седьмое место.

    Первое удерживает за собой Тадей Погачар (UAE Team Emirates). Следом за ним располагается Ригоберто Уран (EF Education - Nippo). Третий в зачете - Йонас Вингегард (Jumbo - Visma).

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Франция
    Новости по теме
    Новости по теме
    Елена Рыбакина узнала первую соперницу на турнире в Берлине
    Свыше 7,5 тысяч детей бесплатно занимаются в костанайских спортшколах и клубах
    21 золотую медаль завоевали казахстанцы на ЧМ по рукопашному бою в Астане
    Галымжан Кырыкбай завоевал бронзовую медаль на турнире Grand Slam в Астане
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
    5 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане