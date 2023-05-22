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    ЛРТ в Алматы: разработчик Генплана озвучил подробности

    22 Мая 2023, 16:20

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Новый Генеральный план базируется на принципе транзитно-ориентированного развития (ТОР). Для его реализации необходимы организация коридоров магистрального общественного транспорта - БРТ, ЛРТ, метро и создание выделенных полос в радиусе пешеходной доступности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Разработчик Генерального плана Алматы, эксперт по транспорту Роман Барабанов сообщил, что реализация ТОР дает возможность обеспечить доступность общественного транспорта и значительно снизить потребность в перемещениях на частном автомобиле.

    «Метро, БРТ, ЛРТ (скоростной трамвай), а также выделенные полосы будут связаны между собой в определенных местах города транспортно-пересадочными узлами (ТПУ) городского и районного значения, на уровне локальных связей, к ним также по возможности будет подведена велоинфраструктура (велодорожки, велополосы), а на территории ТПУ созданы велопарковки для личных велосипедов и станции городского велопроката. Так естественным образом будет увеличена зона доступности ТПУ, привлекательность вело- и общественного транспорта», - пояснил спикер.

    Эксперт также считает, что ТПУ позволят оптимизировать ряд маршрутов автобусов, таким образом появятся магистральные и подвозящие маршруты. Также полноценный ТПУ появится у вокзала Алматы-2. Это поможет сделать доступнее как станцию метро «Райымбек батыр», так и подвести маршруты пригородных автобусов прямо к вокзалу, где будет возможность уехать как электричке в Конаев, так и в другие города Казахстана, не будет необходимости делать крюк и идти от пересечения Райымбека – Суюнбая до проспекта Абылай хана. У вокзала Алматы-1 будет доступна пересадка на метро, а сама продлеваемая линия будет также иметь стыковки с БРТ и ЛРТ.

    Дополнительно прорабатывается возможность интеграции локальных ТПУ со станциями канатных дорог, чтобы снизить необходимость поездок в горные центры притяжения на автомобиле. На территории некоторых ТПУ также появятся отстойно-разворотные площадки с условиями для отдыха и пересменки водителей.

    «Говоря об отдельных коридорах магистрального транспорта, можно отметить, что опыт БРТ на Тимирязева показал, у жителей за год стремительно изменяются транспортные предпочтения, а пассажиропоток может вырасти почти в два раза в случае наличия быстрого и предсказуемого общественного транспорта, которому практически не создает помех частный транспорт. Поэтому в Генплане заложено увеличение количества коридоров БРТ, в том числе их связь с коридорами метро и ЛРТ для обеспечения удобных пересадок», - заявил Роман Барабанов.

    Проект ЛРТ, по его мнению, давно требуется в городе. В Алматы он будет представлять собой скоростной трамвай на проезжей части, где будет обособлен от остального потока транспорта.

    «Помимо известной трассировки по улице Толе би с выходом на микрорайон Зердели и ТПУ в районе рынка «Барлык» на западе и северо-западе города, а также с выходом через проспект Райымбека на ТПУ «Восточные ворота» предложено также пропустить линию ЛРТ через уже сформированную зону застройки в микрорайонах Орбита, Алмагуль (с пробивкой улицы Торайгырова на восток до улицы Жарокова) и микрорайона Казахфильм. Далее через пересечение пробиваемых улиц Торайгырова и Б. Момышулы связать этот район с микрорайонами по улице Момышулы. В результате будут образовано несколько связей с метро, БРТ и другими линиями ЛРТ, не говоря уже от ТПУ. В перспективе линия ЛРТ дойдет до новой станции (вокзала) Алматы-3, на северо-востоке линия ЛРТ будет доходить до территории аэропорта», - сообщил он.

    Ранее Правительство Республики Казахстан утвердило Генеральный план Алматы до 2040 года.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Транспорт
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