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    ЛРТ появится от Алматы до Конаева: в акимате озвучили подробности

    21 Июня 2023, 14:24

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Между Алматы и Конаевым будет построена легкорельсовая транспортная линия (ЛРТ). Ранее аким Алматинской области Марат Султангазиев подписал меморандум о сотрудничестве с турецкой компанией «Ташяпы», которая будет реализовать этот проект, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Проект охватит Талгарский, Енбекшиказахский, Илийский, Карасайский, Жамбылский районы, а также город Конаев, общая протяженность ориентировочно составляет 146 км. Проект призван решить вопросы дорожно-транспортной системы Алматы и Алматинской области. Планируется снизить нагрузку на дорожную инфраструктуру Алматы, учитывая тот факт, что ежедневно в мегаполис приезжают 500 тысяч человек, проживающих в регионе.

    Когда планируется начать строительство и стоимость проекта пока неизвестно. В настоящее время уполномоченными управлениями (УАиГ, УЗО, УПТиАД) и акиматами районов начата работа по определению транспортного коридора от границы Алматы до районов и областного центра Алматинской области. После определения транспортного коридора, будет начата разработка технико-экономического обоснования (ТЭО) за счет средств компании «Ташяпы».

    В акимате Алматинской области сообщили, что проект будет разрабатываться с учетом генерального плана пригородной зоны города и комплексной схемы градостроительного плана Алматинской агломерации.

    «Компания подготавливает предложение по механизму сотрудничества для реализации проекта. Предварительно, проект будет реализовываться в рамках ГЧП, рассматриваются варианты частного инвестирования. Разработанное ТЭО и ПСД пройдут тщательную государственную экспертизу. Кроме того при разработке ТЭО будет организовано общественное слушание в каждом районе, в котором будут учитываться внимательно мнение жителей района и экспертов», - отметили в акимате региона.

    Стоит отметить, что турецкая компания «Ташяпы» ранее судилась с Комитетом автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК из-за строительства и реконструкции дороги Актобе - Макат. В акимате Алматинской области сообщили, что все разногласия между сторонами на сегодня урегулированы.

    «Что касательно наличия судебного спора возникшего в 2019 году между Комитетом автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (КАД) и компанией «Ташяпы», на сегодняшний день все разногласия между сторонами урегулированы. С 2022 года между КАД и «Ташяпы» ведутся переговоры о реализации проектов реконструкции автомобильных дорог «Караганды –Жезказган», «Актобе –Карабутак-Улгайсын» и «Юго-Западный обход города Шымкент», - ответили в акимате.

    Сообщается, что с 1979 года компания «Ташяпы» зарекомендовала себя как устойчивое предприятие и надежный деловой партнер, осуществляющий инвестиционную деятельность в различных областях, таких как энергетика, горнодобывающая промышленность, аэрокосмическая промышленность, туризм, нефть, сельское хозяйство, продовольствие, где странами партнерами явились Ирак, Россия, Казахстан, Дубай и государства Африканского континента.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Алматинская область Транспорт Конаев
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