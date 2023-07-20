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    ЛРТ построят в Шымкенте – проект включили в Генплан

    20 Июля 2023, 12:34

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Шымкенте построят ЛРТ - легкорельсовыхй транспорт. Проект уже включен в Генеральный план. Об этом сообщил в.и.о руководителя управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Шымкент Нурбол Жунисбеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Если проект будет реализован, ЛРТ построят крестообразным методом, охватив западную, восточную, южную и северную части города. К примеру, одна ветка начнется со стороны Ташкента, пройдет по проспекту Республики, через проспект Конаева и до Бозока. Вторая ветка начнется от шоссе Темирлан, пойдет по улице Тауке хана до Сайрана.

    «Мы запланировали реализацию проекта в таком зигзагообразном виде. На сегодняшний день необходимость не такая большая. Если, допустим, к 2035 году не решится проблема с транспортом, тогда реализуем проект. Поэтому пока неизвестно, когда будет реализовано. Однако планируем на 2035-2050 годы», - сказал Нурбол Жунисбеков.

    Генеральный план уже прошел публичное обсуждение. Утвержден решением местного маслихата, направлен в уполномоченные органы для утверждения НПА. Ожидается, что в сентябре выйдет постановление Правительства.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Строительство Транспорт Шымкент Дороги
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