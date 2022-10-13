LRT по Толе би сделаем - аким Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Ерболат Досаев сообщил, что окончательное решение по проекту LRT будет принято весной следующего года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жительница Ауэзовского района на встрече с акимом заявила, что в Алматы уже давно обсуждается вопрос прокладки линий LRT.

«С 2010 года этот вопрос остается нерешенным. Хотелось бы узнать, актуальный ли этот вопрос? Еще по улице Толе би до сих пор не полностью демонтированы трамвайные рельсы», - спросила алматинка у акима.

Градоначальник ответил, что проект LRT внесен в план развития города.

«Недавно Глава государства в Павлодаре выразил сожаление относительно алматинского трамвая. Новый проект, который мы внесли в план развития города, как раз низкопольный LRT трамвайного типа. Никаких опор не будет. Весной следующего года мы окончательно решим по стоимости проекта. LRT по Толе би сделаем. Для города очень важно соединить линии от автовокзала «Саяхат» и протянуть до Аксая. Мы продолжаем покупать земельные участки, работу не останавливаем. Единственное, вопрос денег. Сейчас мы свои возможности посчитаем и весной об этом проекте объявим», - ответил Ерболат Досаев.

Ранее сообщалось, что первую линию ЛРТ запустят к 2027 году в Алматы.





Фото: almaty-lrt.kz