Ложную информацию о митинге запустили в соцсетях двое жителей Туркестанской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В сети появилась видеозапись о том, что в ночь с 12 на 13 апреля возле автозаправочной станции КазМунайГаз, расположенной вдоль трассы Западная Европа-Западный Китай, граждане якобы собрались на митинг в связи с повышением цен на топливо. Однако это оказалось неправдой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

При выезде компетентными органами Сайрамского района 13 апреля около 04.30 часов ночи на место происшествия полицейские установили, что сведения оказались ложными. На самом деле оказалось, что 12 апреля на дороге были организованы автогонки, которые пресекли прибывшие полицейские, после чего собравшихся автолюбителей отправили по домам.

Сотрудники районного УП провели соответствующую работу с целью установления гражданина, распространившего недостоверную информацию.

«В итоге полицейские установили двух жителей Сайрамского района, запустивших ложную информацию о якобы митинге на автотрассе Западный Китай - Западная Европа в Туркестанской области к видео с места проведения незаконных автогонок», - говорится в сообщении полиции.

Проводится досудебное расследование по ст. 274 УК РК «Распространение заведомо ложной информации». Все обстоятельства выясняются.

