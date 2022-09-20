Ложное сообщение о взрывном устройстве проверяли экстренные службы в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Павлодарские полицейские в соцсетях обнаружили голосовое сообщение о заложенном взрывном устройстве в жилом доме, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

«Алло, алло, меня слышно, Катаева, 21 скоро взорвем дом», - говорится в публикации в соцсети.

«В комментариях под постом размещено голосовое сообщение о заложенном взрывном устройстве. По указанному адресу незамедлительно отправлены экстренные службы, проведена эвакуация жильцов. На месте саперами произведен осмотр дома, взрывное устройство не обнаружено. По данному факту начато досудебное расследование по статье 273 УК РК. Проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к данному сообщению. Напоминаю, что заведомо ложное сообщение об акте терроризма является уголовным правонарушением и влечет за собой уголовную ответственность, и наказывается лишением свободы сроком до пяти лет», - прокомментировал первый заместитель начальника ДП Павлодарской области Жаскайрат Каиров.



