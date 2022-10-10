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    13:15, 10 Октябрь 2022 | GMT +6

    Ложная информация об инвестициях в нацкомпании РК распространяется в сети

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Министерстве внутренних дел РК предупредили граждан о ложной информации про инвестиции в казахстанские национальные компании с якобы высокими доходами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Всего с начала года зарегистрировано 769 мошенничеств с обещанием высоких доходов. В 120 случаях мошенники завлекали граждан инвестициями в различные компании, наибольшее количество граждан вложили свои деньги в мошеннические проекты от имени «КазМунайГаз» - 22 факта, Halyk Bank - 6 фактов. Остальные - «Енбек инвест», «КазМинерал», Forex Freedom и другие», - сообщила представитель пресс-службы МВД РК Шугыла Турлыбек в ходе брифинга.

    По ее словам, при проверке доменных имен установлено, что данные сайты имеют идентичное содержание и зарегистрированы в США. Сайт состоит из одной главной страницы, где размещена регистрационная форма, следом размещен текст об успешном прохождении регистрации и создании личного аккаунта.

    «Сайт является фишинговым и разработан для сбора персональных данных граждан. Для установления владельцев указанных ресурсов направлен соответствующий запрос в Министерство юстиции США», - добавила Шугыла Турлыбек.

    Ранее в МВД сообщили, что с начала года в Казахстане похитили 909 единиц автотранспорта.


    Теги:
    Фейки Мошенничество Борьба с преступностью МВД РК Главная Правоохранительные органы
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