Ложная информация об инвестициях в нацкомпании РК распространяется в сети

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Министерстве внутренних дел РК предупредили граждан о ложной информации про инвестиции в казахстанские национальные компании с якобы высокими доходами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Всего с начала года зарегистрировано 769 мошенничеств с обещанием высоких доходов. В 120 случаях мошенники завлекали граждан инвестициями в различные компании, наибольшее количество граждан вложили свои деньги в мошеннические проекты от имени «КазМунайГаз» - 22 факта, Halyk Bank - 6 фактов. Остальные - «Енбек инвест», «КазМинерал», Forex Freedom и другие», - сообщила представитель пресс-службы МВД РК Шугыла Турлыбек в ходе брифинга.

По ее словам, при проверке доменных имен установлено, что данные сайты имеют идентичное содержание и зарегистрированы в США. Сайт состоит из одной главной страницы, где размещена регистрационная форма, следом размещен текст об успешном прохождении регистрации и создании личного аккаунта.

«Сайт является фишинговым и разработан для сбора персональных данных граждан. Для установления владельцев указанных ресурсов направлен соответствующий запрос в Министерство юстиции США», - добавила Шугыла Турлыбек.

Ранее в МВД сообщили, что с начала года в Казахстане похитили 909 единиц автотранспорта.