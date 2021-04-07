Лоукостер «Wizz Air» намерен открыть авиарейсы в Туркестан и Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин принял главного исполнительного директора авиакомпании «Wizz Air» Джозефа Варади, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Д. Варади доложил о ходе реализации достигнутых в марте т.г. в рамках визита Премьер-Министра РК в ОАЭ договоренностей о запуске «Wizz Air» регулярных пассажирских авиаперевозок по маршрутам «Абу-Даби — Алматы» и «Абу-Даби — Нур-Султан».

Стороны также обсудили перспективы открытия «Wizz Air» авиарейсов в Туркестан, Алматы и другие города Казахстана, представляющие интерес для международного бизнес и туристического сообщества, а также организации грузовых авиаперевозок по наиболее перспективным торговым направлениям в регионе и мире.

Кроме того, авиакомпания «Wizz Air» проявила интерес к организации в Казахстане производства авиатоплива нового поколения – т.н. «устойчивого авиационного топлива» (sustainable aviation fuel).

Во встрече приняли участие министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов и заместитель председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Жаслан Мадиев.

«Wizz Air» — крупнейший бюджетный авиаперевозчик в Центральной и Восточной Европе. Парк воздушных судов авиакомпании состоит из самолетов Airbus A320 и A321. В 2020 году пассажирооборот компании составил 40 млн человек, выручка — 2,8 млрд евро. Выполняет бюджетные авиарейсы по 900 маршрутам в 47 странах Европы и за ее пределы.



