Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    Лотоклуб в Шымкенте нарушил карантинные меры

    23 Июля 2021, 22:50

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В ходе рейдовых мероприятий члены мобильной группы выявили факт нарушения карантина в одной из лоторейных клубов, расположенных на территории Абайского района. Работники заведения не соблюдали масочный режим. Кроме того, объект не был зарегистрирован в программе «Ashyq», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Шымкента.

    Стражи порядка провели разъяснительную беседу с администрацией объекта предпринимательства.

    Собранные материалы для принятия соответствующих мер в отношении нарушителей направлены в Департамент санитарно-эпидемиологического контроля.

    Напомним, что лотерейным клубам и иным точкам реализации лотерей, участвующих в проекте «Ashyq», разрешено работать при обеспечении площади не менее 4-х кв метров на одного человека, но не более 30 человек, с ограничением по времени до 20:00 часов, с приостановлением деятельности в субботу и в воскресенье.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Минздрав РК Здравоохранение Шымкент Ashyq
    Новости по теме
    Новости по теме
    На лечение алматинцев потратили более 52 миллиардов тенге за три месяца
    Какие больницы и поликлиники построят в Астане
    Медорганизации Алматы оштрафовали на 265 миллионов тенге
    Медицинский поезд «Саламатты Қазақстан» прибыл на станцию Иртышский Завод
    Популярное
    1 Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
    2 Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
    3 Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
    4 Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования
    5 Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз