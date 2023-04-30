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    Лошадь прыгнула в беседку с людьми в Караганде: пострадала семья

    30 Апреля 2023, 15:15

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В карагандинском зоопарке, испугавшийся воздушных шаров конь прыгнул в беседку с посетителями. В результате пострадала семья из 4-х человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Случай произошел вчера вечером. Лошадь, которая катала по зоопарку посетителей, вдруг испугавшись воздушных шаров, кинулась в беседку, где сидели посетители. Как сообщили в зоопарке, в результате данного происшествия мужчина и двое его детей получили ушибы, а его супруга ссадины на ноге и спине.

    Сотрудники зоопарка уверяют, что за 5 лет сколько у них живет этот конь, он ни разу не проявлял агрессии. Он всегда был дружелюбным и добрым. Однако вчера животное сильно испугалось летящих на него воздушных шаров и в панике побежало в сторону беседки.

    «Уже заканчивался рабочий день, когда это произошло. Лошадь была привязана. В это время мимо проходил ребенок с родителями. У него в руках были шары. От резкого порыва ветра шары полетели на коня. Он испугался, сорвался с веревки и кинулся в сторону беседки, которая была рядом. Там сидела семья из четырех человек. Они получили незначительные травмы. Мы вызвали «скорую помощь», потом поехали в больницу проведать их», - говорит руководитель отдела копытных зоопарка города Караганды Ербол Габдуллин.

    Пострадавшей семье оказали медицинскую помощь и отпустили на амбулаторное лечение.

    Сотрудники зоопарка настоятельно просят посетителей не приносить воздушные шары. На территории зоологического парка запрещена их продажа. Но дети и родители все же приходят туда с шарами.

    «Мы просим посетителей зоопарка не приносить с собой шары. Все-таки это животные. Они бывают очень пугливыми и могут бояться каждого шороха», - добавил Ербол Габдуллин.

    Также представители зоопарка добавили, что временно не будут выводить лошадей на катание, пока не запустят работу ипподрома. Его строительство которого, кстати, на стадии завершения.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Происшествия Животные Караганда
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