Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Лопес стал 24-м на втором этапе Вуэльты Испании

    20 Августа 2022, 22:55

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня состоялся второй этап веломногодневки «Вуэльта Испании», протяженностью 193.2 км, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Победителем этапа стал ирландец Сэм Беннетт из команды «BORA-hansgrohe». Второй результат — у датчанина Мадса Педерсена из «Trek-Segafredo». Третьим стал бельгиец Тим Мерлир из «Alpecin-Deceuninck».

    Лучшим у гонщиков «Астаны» стал Мигель Анхель Лопес, финишировавший 24-м. Винченцо Нибали завершил этап 27-м, Давид Де ла Крус — 104-м, Евгений Федоров — 154-м, Вадим Пронский — 155-м, Самуэле Баттистелла — 156-м, Алексей Луценко — 157-м, Харольд Техада — 160-м.

    «Вуэльта Испании». Второй этап

    1. Сэм Беннетт (Ирландия, «BORA-hansgrohe») — 3:49:34;

    2. Мадс Педерсен (Дания, «Trek-Segafredo»);

    3. Тим Мерлир (Бельгия, «Alpecin-Deceuninck»);

    24. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана») — +0:04;

    27. Винченцо Нибали (Италия, «Астана»);

    104. Давид Де ла Крус (Испания, «Астана») — +0:36;

    154. Евгений Федоров (Казахстан, «Астана») — +1:07;

    155. Вадим Пронский (Казахстан, «Астана»);

    156. Самуэле Баттистелла (Италия, «Астана») — +1:09;

    157. Алексей Луценко (Казахстан, «Астана»);

    160. Харольд Техада (Колумбия, «Астана»).

    Общий зачет:

    1. Майк Тениссен (Нидерланды, «Jumbo-Visma») — 4:14:14;

    2. Эдоардо Аффини (Италия, «Jumbo-Visma»);

    3. Сэм Омен (Нидерланды, «Jumbo-Visma»);

    42. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана») — +0:46;

    43. Винченцо Нибали (Италия, «Астана»);

    82. Давид Де ла Крус (Испания, «Астана») — +1:22;

    114. Самуэле Баттистелла (Италия, «Астана») — +1:55;

    115. Алексей Луценко (Казахстан, «Астана»);

    116. Харольд Техада (Колумбия, «Астана»);

    131. Евгений Федоров (Казахстан, «Астана») — +2:08;

    132. Вадим Пронский (Казахстан, «Астана») — +2:11.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Спорт Испания Велоспорт
    Новости по теме
    Новости по теме
    Александр Бублик оформил разгром на турнире в Германии
    Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC
    Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге