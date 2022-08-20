Лопес стал 24-м на втором этапе Вуэльты Испании

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня состоялся второй этап веломногодневки «Вуэльта Испании», протяженностью 193.2 км, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Победителем этапа стал ирландец Сэм Беннетт из команды «BORA-hansgrohe». Второй результат — у датчанина Мадса Педерсена из «Trek-Segafredo». Третьим стал бельгиец Тим Мерлир из «Alpecin-Deceuninck».

Лучшим у гонщиков «Астаны» стал Мигель Анхель Лопес, финишировавший 24-м. Винченцо Нибали завершил этап 27-м, Давид Де ла Крус — 104-м, Евгений Федоров — 154-м, Вадим Пронский — 155-м, Самуэле Баттистелла — 156-м, Алексей Луценко — 157-м, Харольд Техада — 160-м.

«Вуэльта Испании». Второй этап

1. Сэм Беннетт (Ирландия, «BORA-hansgrohe») — 3:49:34;

2. Мадс Педерсен (Дания, «Trek-Segafredo»);

3. Тим Мерлир (Бельгия, «Alpecin-Deceuninck»);

24. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана») — +0:04;

27. Винченцо Нибали (Италия, «Астана»);

104. Давид Де ла Крус (Испания, «Астана») — +0:36;

154. Евгений Федоров (Казахстан, «Астана») — +1:07;

155. Вадим Пронский (Казахстан, «Астана»);

156. Самуэле Баттистелла (Италия, «Астана») — +1:09;

157. Алексей Луценко (Казахстан, «Астана»);

160. Харольд Техада (Колумбия, «Астана»).

Общий зачет:

1. Майк Тениссен (Нидерланды, «Jumbo-Visma») — 4:14:14;

2. Эдоардо Аффини (Италия, «Jumbo-Visma»);

3. Сэм Омен (Нидерланды, «Jumbo-Visma»);

42. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана») — +0:46;

43. Винченцо Нибали (Италия, «Астана»);

82. Давид Де ла Крус (Испания, «Астана») — +1:22;

114. Самуэле Баттистелла (Италия, «Астана») — +1:55;

115. Алексей Луценко (Казахстан, «Астана»);

116. Харольд Техада (Колумбия, «Астана»);

131. Евгений Федоров (Казахстан, «Астана») — +2:08;

132. Вадим Пронский (Казахстан, «Астана») — +2:11.