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    Лондонский полицейский застрелен задержанным в здании полиции

    26 Сентября 2020, 00:33

    ЛОНДОН. ВВС - КАЗИНФОРМ - В центре содержания задержанных в лондонском районе Кройдон мужчина застрелил сержанта полиции, которому оставалось несколько недель до выхода на пенсию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Русскую службу Би-би-си.

    Пуля попала полицейскому в грудь. После этого подозреваемый выстрелил в себя. Полицейский скончался в больнице, куда его доставили, перед этим оказав первую помощь на месте. Возбуждено дело об убийстве.

    Подозреваемый выжил, он задержан теперь уже по подозрению в убийстве и находится в больнице в критическом состоянии. Полиция огнестрельное оружие не применяла.

    По информации корреспондента Би-би-си по внутренним делам Дэнни Шоу, задержанный, предположительно родом из Шри-Ланки, раньше попадал в поле зрения антитеррористического отдела Скотленд-ярда. Официально эта информация не подтверждена.

    Как говорится в сообщении полиции, мужчину задержали и привезли в центр в ночь на пятницу, а стрельба произошла во время допроса, около 2:15 ночи по лондонскому времени.

    Почему он был задержан и в чем подозревался, официально не сообщается. По неофициальной информации, его заподозрили в незаконном хранении боеприпасов.

    Глава лондонской полиции Крессида Дик заявила, что полицейские города «глубоко шокированы и опечалены» потерей коллеги.

    Флаги у здания Федерации полицейских - так называется профсоюз лондонской полиции - были приспущены в знак траура.

    Крессида Дик заявила, что полиция оказывает поддержку близким убитого.

    «Идет расследование убийства, полицейские работают в нескольких местах, собирая улики и устанавливая обстоятельства произошедшего», - добавила она.

    «По предварительным данным, задержанный выстрелил в себя, но пока это не установлено точно», - сказала комиссар лондонской полиции.

    В полиции также проводят внутреннее расследование. Корреспондент ВВС Дэнни Шоу говорит, что оно, скорее всего, будет идти по нескольким направлениям.

    «Скорее всего оно сосредоточится на обстоятельствах ареста этого человека - кто участвовал в операции, проводился ли личный досмотр и как он проводился, надевали ли на него наручники», - говорит Шоу.

    Соболезнования выразил и премьер-министр Борис Джонсон. «Мои глубочайшие соболезнования семье, друзьям и коллегам полицейского, убитого в Кройдоне вчера ночью», - написал он в «Твиттере».

    Многие британские полицейские в знак скорби заменили свои фотографии профиля в социальных сетях на черные прямоугольники с голубой полосой.

    Полицейский, убитый в Кройдоне, это 17-й сотрудник британской полиции, погибший от огнестрельного оружия с окончания Второй мировой войны.

    Фото: PA MEDIA

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    Происшествия Великобритания
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