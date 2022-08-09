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    • Лондонский музей намерен вернуть украденные нигерийские артефакты

    9 Августа 2022 15:19

    ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – Британский музей вернет правительству Нигерии 72 экспоната, которые были разграблены в 19 веке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ABC News.

    Лондонский музей антропологии и естественной истории «Музей и сады Хорнимана» согласился передать артефакты, в том числе несколько скульптур, известных как Бенинские бронзы (фигуры 13 века, украшавшие дворец Королевства Бенин на территории современного штата Эдо, Нигерия), после получения запроса от правительства Нигерии.

    Согласно заявлению попечительского совета музея, экспонаты были украдены из Бенин-Сити на юге Нигерии во время британского военного вторжения в 1897 году.

    Запрос о возврате украденных артефактов поступил в январе от Национальной комиссии по музеям и памятникам Нигерии, которая следит за сохранением исторических и культурных ценностей страны.

    По данным Британского музея, отмеченная в запросе коллекция, включает 12 бенинских бронзовых изделий, которые в основном сделаны из латуни: веера, корзины, медный алтарь с петушком, церемониальные предметы из слоновой кости и латуни, медные колокольчики и ключ «от королевского дворца».

    Национальный музей Нигерии работает над репатриацией артефактов. В прошлом месяце Германия вернула две бронзовые скульптуры Бенина и подписала политическое соглашение с Нигерией, которое может привести к тому, что в будущем в африканскую страну вернутся еще сотни экспонатов.


    Фото: abcnews.go.com

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

    #Культура #Великобритания #Мировые новости
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