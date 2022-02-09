Ломбардам напомнили об обязанности сообщать о подозрительных операциях клиентов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Одним из легких способов получения финансирования для преступников являются ломбарды, куда они могут сбыть или оставить в залоге без дальнейшего выкупа краденое имущество. Эти средства могут быть использованы также в дальнейшем для целей финансирования терроризма. Поэтому ломбардам следует особое внимание обращать на те или иные аспекты подозрительного поведения своих клиентов и их операций, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу РК.

Как отметили в АФМ, к подозрительным операциям можно отнести систематическую сдачу одним и тем же лицом под залог ювелирных изделий или других ценностей без последующего выкупа, частое получение займа в ломбардах под залог различного вида имущества, явное несоответствие договорной и действительной стоимости предмета сделки.

Агентство по финансовому мониторингу в целях предотвращения оборота незаконно добытых денежных средств напоминает об обязанности ломбардов сообщать информацию по пороговым и подозрительным операциям своих клиентов.

Вместе с тем, по итогам 2021 года выявлен ряд ломбардов, не отправляющих сообщения о финансовых операциях. Список таких ломбардов размещен на портале WEB СФМ Агентства и направлен в адрес Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) для проведения соответствующих мер, установленных законодательством.

За 2018-2020 годы АРРФР проведены 93 проверки микрофинансовых организаций, в том числе ломбардов. Составлены 43 административных протокола с наложением штрафа в сумме 17,3 млн тенге. Данная работа также будет усилена в дальнейшем.

В целях исключения негативных последствий, связанных с неисполнением требований законодательства в сфере противодействия отмывания доходов и финансирования терроризма, АФМ напоминает об обязательстве ломбардов информирования о финансовых операциях.

Также отмечается, что нарушение требований по предоставлению информации в Агентство либо соучастие в сокрытии информации может послужить основанием для лишения лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности, а также влечет ответственность, предусмотренную законодательством Республики Казахстан.

В случае возникновения вопросов, возникающих при отправке сообщений в Агентство обращаться по телефону: 8 708 900 33 80 к куратору по взаимодействию с ломбардами Муратбеку Махметову.