Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Ломбардам напомнили об обязанности сообщать о подозрительных операциях клиентов

    9 Февраля 2022, 13:20

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Одним из легких способов получения финансирования для преступников являются ломбарды, куда они могут сбыть или оставить в залоге без дальнейшего выкупа краденое имущество. Эти средства могут быть использованы также в дальнейшем для целей финансирования терроризма. Поэтому ломбардам следует особое внимание обращать на те или иные аспекты подозрительного поведения своих клиентов и их операций, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу РК.

    Как отметили в АФМ, к подозрительным операциям можно отнести систематическую сдачу одним и тем же лицом под залог ювелирных изделий или других ценностей без последующего выкупа, частое получение займа в ломбардах под залог различного вида имущества, явное несоответствие договорной и действительной стоимости предмета сделки.

    Агентство по финансовому мониторингу в целях предотвращения оборота незаконно добытых денежных средств напоминает об обязанности ломбардов сообщать информацию по пороговым и подозрительным операциям своих клиентов.

    Вместе с тем, по итогам 2021 года выявлен ряд ломбардов, не отправляющих сообщения о финансовых операциях. Список таких ломбардов размещен на портале WEB СФМ Агентства и направлен в адрес Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) для проведения соответствующих мер, установленных законодательством.

    За 2018-2020 годы АРРФР проведены 93 проверки микрофинансовых организаций, в том числе ломбардов. Составлены 43 административных протокола с наложением штрафа в сумме 17,3 млн тенге. Данная работа также будет усилена в дальнейшем.

    В целях исключения негативных последствий, связанных с неисполнением требований законодательства в сфере противодействия отмывания доходов и финансирования терроризма, АФМ напоминает об обязательстве ломбардов информирования о финансовых операциях.

    Также отмечается, что нарушение требований по предоставлению информации в Агентство либо соучастие в сокрытии информации может послужить основанием для лишения лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности, а также влечет ответственность, предусмотренную законодательством Республики Казахстан.

    В случае возникновения вопросов, возникающих при отправке сообщений в Агентство обращаться по телефону: 8 708 900 33 80 к куратору по взаимодействию с ломбардами Муратбеку Махметову.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Минфин РК Финансы
    Новости по теме
    Новости по теме
    94 млн тенге незаконно заработал житель Алматы при обмене криптовалюты
    Популярное
    1 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    2 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    3 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    4 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
    5 Восемь икон в человеческий рост передали акмолинские осужденные православной церкви