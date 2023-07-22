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    Локализован пожар в высокогорье в Восточном Казахстане

    22 Июля 2023, 19:28

    УСТЬ-КАМЕНОГОРС. КАЗИНФОРМ - 22 июля 2023 года в 11:00 загорание на территории Берельского лесничества в Катон-Карагайском районе локализовано на ориентировочной площади 7 га, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    Горели одиночные деревья и травяной покров.

    Пожар начался 18 июля в труднодоступной горной, скалистой местности, что усложнило борьбу с огненной стихией. В схватке с огнем участникам тушения приходилось преодолевать высокогорье, сбивать пламя, прилагая максимальную нагрузку, подниматься все выше и не давать пламени распространиться.

    Всего в локализации пожара было задействовано 155 лесников, пожарных и местных исполнительных органов, 13 единиц техники и 3 вертолета министерства обороны, авиаподразделения ВКО, Казавиалесоохраны.

    Ранее сообщалось о тушении возгорания в скалистой, горной труднодоступной местности на территории Берельского лесничества в Катон-Карагайском районе ВКО.

    Автор:

    Гульсара Кенбаева

    Восточно-Казахстанская область МЧС Пожар
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