Локализован пожар в высокогорье в Восточном Казахстане

УСТЬ-КАМЕНОГОРС. КАЗИНФОРМ - 22 июля 2023 года в 11:00 загорание на территории Берельского лесничества в Катон-Карагайском районе локализовано на ориентировочной площади 7 га, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Горели одиночные деревья и травяной покров.

Пожар начался 18 июля в труднодоступной горной, скалистой местности, что усложнило борьбу с огненной стихией. В схватке с огнем участникам тушения приходилось преодолевать высокогорье, сбивать пламя, прилагая максимальную нагрузку, подниматься все выше и не давать пламени распространиться.

Всего в локализации пожара было задействовано 155 лесников, пожарных и местных исполнительных органов, 13 единиц техники и 3 вертолета министерства обороны, авиаподразделения ВКО, Казавиалесоохраны.

Ранее сообщалось о тушении возгорания в скалистой, горной труднодоступной местности на территории Берельского лесничества в Катон-Карагайском районе ВКО.