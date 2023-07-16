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    Локализован пожар на территории природного резервата «Ертiс орманы»

    16 Июля 2023, 14:40

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Пожар на территории природного резервата «Ертiс орманы» в Щербактинском районе Павлодарской области локализован в 14:00 16 июля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима региона.

    «Работы по полной ликвидации пожара продолжаются. Ориентировочная площадь возгорания составила около 850 гектаров. В тушении пожара задействованы более 350 человек, 102 единицы специализированной техники, в том числе 4 борта МИ-8 с водосливными устройствами и вертолет Eurocopter МЧС», - уточнили в ведомстве.

    Напомним, министр по ЧС Сырым Шарипханов находится в оперативном штабе в эпицентре ситуации на месте пожара в лесном хозяйстве «Ертiс орманы». Площадь лесного пожара превысила 800 га. На помощь в ликвидации возгорания прибыли два борта из Семея. На горящий лес сбросили более 60 кубометров воды.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Павлодарская область Происшествия Регионы Казахстана Пожар ДЧС
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