Локализован пожар на территории природного резервата «Ертiс орманы»

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Пожар на территории природного резервата «Ертiс орманы» в Щербактинском районе Павлодарской области локализован в 14:00 16 июля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима региона.

«Работы по полной ликвидации пожара продолжаются. Ориентировочная площадь возгорания составила около 850 гектаров. В тушении пожара задействованы более 350 человек, 102 единицы специализированной техники, в том числе 4 борта МИ-8 с водосливными устройствами и вертолет Eurocopter МЧС», - уточнили в ведомстве.

Напомним, министр по ЧС Сырым Шарипханов находится в оперативном штабе в эпицентре ситуации на месте пожара в лесном хозяйстве «Ертiс орманы». Площадь лесного пожара превысила 800 га. На помощь в ликвидации возгорания прибыли два борта из Семея. На горящий лес сбросили более 60 кубометров воды.