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    Локальные водосливы появятся в наиболее затапливаемых местах Павлодара

    8 Апреля 2022, 19:13

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодаре начинают строить «ливневку». Устраивать в областном центре ее намерены поэтапно, но в ближайшие месяцы отдельные решения появятся там, где от дождя возникает настоящий потом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В этом году, в ближайшие месяц-два, начнем решать вопрос локально: на таких участках, как перекрестки Сатпаева–Ломова, которые постоянно затапливаются при малейшем дожде, – сказал аким города Павлодара Асаин Байханов. – Это не потребует больших средств. Что касается ливневой канализации, то мы сейчас готовим технико-экономическое обоснование, потому что потребуются большие бюджетные вливания, так как для магистральных улиц потребуется перестроить арычную систему».

    Об этом градоначальник рассказал на совещании по развитию областного центра.

    Встречу провел аким области Абылкаир Скаков. А. Байханов рассказал подробности проекта, ответив на вопрос Почетного гражданина Павлодара Александра Рюмкина. После того, как будет готово технико-экономическое обоснование, ориентировочно в июне 2022 года, начнутся обсуждение и проектирование сметы. Необходимую документацию подготовят к 2023 году.

    Аким Павлодарской области при этом призвал разделить проект на этапы, каждый из которых можно будет реализовать в течение одного года, а «не пугать миллиардами» при проектировании, и подчеркнул, что при реализации следует применить научный подход и новейшие технологии.

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область Акимат Строительство Паводок Общество Дороги Вода
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