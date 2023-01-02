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    Лодка с беженцами перевернулась у берегов Ливана, есть жертвы

    2 Января 2023, 00:31

    АММАН. КАЗИНФОРМ – По данным ливанской армии, два беженца погибли и еще 232 человека были спасены после того, как лодка, на которой они плыли, перевернулась у берегов Ливана, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на AlJazeera.

    Три военно-морских корабля и катер Временных сил Организации Объединенных Наций в Ливане (ВСООНЛ) приняли участие в спасательной операции у Селааты, к северу от ливанской столицы Бейрута.

    На лодке, отплывшей из северного Ливана после полуночи в пятницу, находились ливанские, сирийские и палестинские мужчины, женщины и дети.

    По сообщениям очевидцев из Триполи, второго по величине города на севере Ливана, среди погибших были сирийская женщина и сирийский ребенок.

    Ранее в ливанской армии Ливана сообщили, что для спасения судна, набитого людьми, которые пытались «незаконно покинуть ливанские воды», был направлен военно-морской патруль.

    В ВСООНЛ сообщили, что оказывают помощь военно-морским силам Ливана «в поисково-спасательной операции на море между Бейрутом и Триполи, где была обнаружена терпящая бедствие лодка с большим количеством людей на борту».

    Всемирный банк ранее назвал ситуацию в Ливане как один из худших экономических кризисов в современной истории. В стране также проживают более миллиона беженцев спасавшихся от войны в Сирии.

    Фото: regnum.ru.

    Автор:

    Арсен Утешев

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