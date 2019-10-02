Лобовое столкновение на трассе вблизи Аксу, есть жертва
АКСУ. КАЗИНФОРМ - Лобовое столкновение произошло на трассе вблизи Аксу, один человек погиб и двое госпитализированы. Смертельное ДТП произошло 1 октября в 18:15 на 20-м километре автодороги Ленинский - Курчатов, передаёт pavlodarnews.kz.
«34-летний водитель автомашины Lifan X50, выехав на полосу встречного движения, совершил лобовое столкновение с автомашиной Lada 21715 под управлением водителя 1994 года рождения. В результате ДТП водитель «Лады» скончался на месте происшествия. Пассажир «Лады» 2003 года рождения и водитель автомобиля Lifan с травмами госпитализированы», - сообщили в ДП региона.
В ведомстве также отметили, что по данному факту начато досудебное расследование по статье 345, части 3 УК РК. Автомашина водворена на штрафстоянку. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
В управлении здравоохранения уточнили, что у обоих пострадавших, доставленных в городскую больницу Аксу, диагностированы сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма. Кроме того, у пациента 2003 года рождения перелом левого бедра.
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