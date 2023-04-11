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    20:07, 10 Апрель 2023 | GMT +6

    Лижень: Проиграть так, как я — это ужасно

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Китайский гроссмейстер Дин Лижэнь высказался после поражения во второй партии матча за мировую шахматную корону с россиянином Яном Непомнящим, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Сhampionat.

    «Проиграть так, как я — это ужасно. Я не понимал, что происходит. После f5 позиция стала очень тяжелой для меня. Потом последовал Кc6, и я понял, что упустил эту игру. Ход h3, который я сделал в дебюте, — довольно редкий. Это была идея моих секундантов. Я знаю много способов, как его использовать, что делать дальше. Но сегодняшняя игра — это просто катастрофа», — сказал Лижэнь на пресс-конференции.

    Напомним, первая партия завершилась вничью. Во второй партии Непомнящий играл черными фигурами. В середине партии россиянин перехватил инициативу и вынудил Дин Лижэня допустить ошибку и начать обороняться. Китайский спортсмен сдался после 29-го хода.

    Завтра у гроссмейстеров выходной. Матч за мировую шахматную корону продолжится в среду, 12 апреля.

    По правилам, всего шахматисты могут провести 14 партий. Чемпионом мира станет тот, кто наберет больше 7 баллов. В случае ничьей будут дополнительные партии.

    Ранее российский гроссмейстер Ян Непомнящий прокомментировал победу во второй партии матча за мировую шахматную корону против китайца Дин Лижэня.

    Теги:
    Спорт Шахматы для mail.ru
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