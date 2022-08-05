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    • Ливни накроют 5 августа центр и горные районы Казахстана

    5 Августа 2022 02:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С прохождением атмосферных фронтальных разделов 5 августа пройдут дожди, в центре и горных районах юга - сильные дожди, которые будут сопровождаться грозами и порывистым ветром, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

    Лишь на севере и западе РК погода будет преимущественно без осадков. Ночью и утром на севере республики ожидается туман.

    На юге, востоке, в центре Карагандинской, днем в горных районах Жамбылской областей прогнозируется сильный дождь.

    Днем в Атырауской, Жетысуской, на юге Мангистауской областей - сильная жара.

    На большей части Кызылординской, на юге, востоке Туркестанской, на юге Атырауской, Абайской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.


    #Казгидромет #Погода
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