Ливни накроют 5 августа центр и горные районы Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С прохождением атмосферных фронтальных разделов 5 августа пройдут дожди, в центре и горных районах юга - сильные дожди, которые будут сопровождаться грозами и порывистым ветром, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

Лишь на севере и западе РК погода будет преимущественно без осадков. Ночью и утром на севере республики ожидается туман.

На юге, востоке, в центре Карагандинской, днем в горных районах Жамбылской областей прогнозируется сильный дождь.

Днем в Атырауской, Жетысуской, на юге Мангистауской областей - сильная жара.

На большей части Кызылординской, на юге, востоке Туркестанской, на юге Атырауской, Абайской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.



