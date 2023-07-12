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    Ливни на севере, в центре жару до +45 ожидают в Казахстане

    12 Июля 2023, 16:20

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Синоптики озвучили прогноз погоды по Казахстану на 13-15 июля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    В предстоящие дни глубокий западный циклон, по мере смещения через территорию Казахстана, вызовет дожди с грозами, шквалистым ветром и градом на большей части страны.

    14-15 июля на северо-западе, 15 июля на севере страны ожидаются сильные ливневые дожди. Юг, юго-восток и юго-запад республики отрог антициклона сохранит погоду без осадков.

    Весь период на востоке, 13 июля на юге, 13-14 июля на северо-востоке, юго-востоке, в центре Казахстана сохраняется очень сильная жара до 45 градусов. По республике сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    Понижение дневных температур воздуха на севере и в центре до +30°С, на юге и юго-востоке до +30+37°С, на западе страны основной фон составит +25+35°С.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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