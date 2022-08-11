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    • Ливневые канализации строят на нескольких улицах Нур-Султана

    11 Августа 2022 13:06

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице вчера прошел сильный ливень. Затопило ряд улиц. По информации акимата Нур-Султана, жилые дома и здания подтоплены не были, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В социальных сетях пользователи распространили видео, на котором видны последствия сильного дождя в столице. Кроме этого, владельцы автомобилей потеряли свои регистрационные номера.

    В результате сильного ливня затопило несколько улиц. Как сообщили в пресс-службе акимата, подтоплений зданий или жилых домов в городе не зарегистрировано.

    «Вчера по городу было задействовано около 100 единиц спецтехники для откачки воды. Работы по строительству и расширению мощности ливневых канализаций и очистных сооружений акиматом города проводились на системном уровне. К примеру, за счет строительства ливневых канализаций ранее решен вопрос с подтоплениями на 146 проблемных участках», - проинформировали в акимате.

    В районе Алматы (ул. Ш. Калдаякова), нового вокзала, по проспекту Улы Дала ведется строительство ливневых канализаций.

    По данным акимата, в Нур-Султане построено свыше 130 км ливневых канализаций и лотково-арычной системы, очищено 1 тыс. единиц смотровых и дождеприемных колодцев, промыто более 20 км коллекторов, пропарено 6,5 тыс. труб.



    Фото: 3blaws.s3.amazonaws.com

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    #Нур-Султан #Акимат #Строительство #Видео #Вода
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