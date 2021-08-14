Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Сельское хозяйство

    Ливневую канализацию построят в Петропавловске

    14 Августа 2021, 10:30

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске приводят в порядок ливневую канализацию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Проблема с неработающими ливневками длится не один год. Весной некоторые улицы города превращаются в Венецию местного масштаба. Особенно страдают жители улиц, подверженных подтоплению.

    Как сообщили в пресс-службе акимата Петропавловска, по поручению акима города Булата Жумабекова ливневые канализации построят как раз на самых подтопляемых участках.

    «В конце года завершатся работы по строительству 8 ливневых канализаций. В частности, на Привокзальной площади протяженность 780 метров, по улице Халтурина протяженностью 3,14 км. Отдел жилищно-коммунального хозяйства заключил договоры с подрядными организациями на строительство ливневых канализаций по шести улицам: улица Сутюшева, в границах улиц Пушкина-Павлова; на участке улицы Исмаилова – от Жамбыла до Назарбаева; по улице Жумабаева, в пределах улиц Сутюшева-Партизанской; по улице Букетова, на участке от улицы Жамбыла до улицы Назарбаева; по улице Волочаевского, в пределах улиц Кошукова-Радищева; по улице Семашко», - сообщили в пресс-службе.

    В прошлом году, по данным горакимата, устройство ливневых канализаций завершили на трех улицах: Потанина, Панфилова и участок Караванной – в поселке Солнечный.

    Аким Петропавловска в прошлом году на отчетной встрече с населением пообещал, что в течение пяти лет ливневки в городе приведут в порядок.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область ЖКХ Паводок
    Новости по теме
    Новости по теме
    Как ремонтируют водопроводные сети в Петропавловске
    Должников по отоплению отключат от горячей воды в Алматы
    Сразу четыре монополиста подали заявки на повышение тарифа в СКО
    Центральную котельную модернизируют в Житикаре
    Популярное
    1 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    2 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    3 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
    4 Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
    5 Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане