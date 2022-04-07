Ливневую канализацию планируют построить в пристоличных районах

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – На необходимости строительства ливневой канализации в населенных пунктах Целиноградского района и городе Косшы заострил внимание аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев во время посещения населенных пунктов, расположенных вокруг столицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации управления внутренней политики региона, в Целиноградском районе в настоящее время паводковая ситуация характеризуется как напряженно стабильная. В сельских округах Коянды, Софиевка, Караоткель, Талапкер, расположенных вдоль реки Есиль, находящихся в зонах возможного подтопления, силами привлеченных организаций круглосуточно ведутся работы по откачке талых вод, укладке мешкотар с инертным материалом, обустройству и очистке каналов. Для беспрепятственного прохождения воды на реке Нура произведены взрывные работы на восьми участках.

Руководитель региона поручил дать предложения по строительству ливневой канализации в населенных пунктах Целиноградского района и городе Косшы, а также провести расчеты по определению сметной стоимости проектов.

«Необходимо сделать ливневые канализации. Надо начинать поэтапно с сел Коянды и Караоткель. Основная угроза подтопления спала. Огромную роль в этом сыграл своевременный вывоз снега», - отметил аким.

В свою очередь при посещении поселка Жибек жолы Е. Маржикпаев поручил провести работу по очистке водообводного канала.

«В рамках превентивных мероприятий в 53-х населенных пунктах 14 районов обустроены и отремонтированы 47 водопропускных сооружений, расширены и углублены водоотводные каналы общей протяженностью 35 км, очищены русла рек, укреплены обвалования и возведены дамбы. Вывезено более 800 тысяч кубических метров снега, подготовлены запасы ГСМ в объеме 315 тонн, 17 тысяч тонн инертных материалов и 77 тысяч мешкотар. Подготовлены пункты приема эвакуируемых и места для отгона скота», - добавили в ведомстве.

Для оказания помощи в борьбе со стихией в Аршалынский и Целиноградский районы также направлены дополнительные силы спасателей.