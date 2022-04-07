Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Ливневую канализацию планируют построить в пристоличных районах

    7 Апреля 2022, 20:38

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – На необходимости строительства ливневой канализации в населенных пунктах Целиноградского района и городе Косшы заострил внимание аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев во время посещения населенных пунктов, расположенных вокруг столицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации управления внутренней политики региона, в Целиноградском районе в настоящее время паводковая ситуация характеризуется как напряженно стабильная. В сельских округах Коянды, Софиевка, Караоткель, Талапкер, расположенных вдоль реки Есиль, находящихся в зонах возможного подтопления, силами привлеченных организаций круглосуточно ведутся работы по откачке талых вод, укладке мешкотар с инертным материалом, обустройству и очистке каналов. Для беспрепятственного прохождения воды на реке Нура произведены взрывные работы на восьми участках.

    Руководитель региона поручил дать предложения по строительству ливневой канализации в населенных пунктах Целиноградского района и городе Косшы, а также провести расчеты по определению сметной стоимости проектов.

    «Необходимо сделать ливневые канализации. Надо начинать поэтапно с сел Коянды и Караоткель. Основная угроза подтопления спала. Огромную роль в этом сыграл своевременный вывоз снега», - отметил аким.

    В свою очередь при посещении поселка Жибек жолы Е. Маржикпаев поручил провести работу по очистке водообводного канала.

    «В рамках превентивных мероприятий в 53-х населенных пунктах 14 районов обустроены и отремонтированы 47 водопропускных сооружений, расширены и углублены водоотводные каналы общей протяженностью 35 км, очищены русла рек, укреплены обвалования и возведены дамбы. Вывезено более 800 тысяч кубических метров снега, подготовлены запасы ГСМ в объеме 315 тонн, 17 тысяч тонн инертных материалов и 77 тысяч мешкотар. Подготовлены пункты приема эвакуируемых и места для отгона скота», - добавили в ведомстве.

    Для оказания помощи в борьбе со стихией в Аршалынский и Целиноградский районы также направлены дополнительные силы спасателей.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Акимат Паводок МЧС
    Новости по теме
    Новости по теме
    Рекордную сумму в 27 млрд тенге выделили в этом году на ремонт дорог в Павлодарской области
    Как акимат Алматы будет решать проблему с водой на Каменском плато
    Более 24 тысяч человек планируют трудоустроить в СКО до конца года
    На 16% снизился уровень общей смертности в СКО - Айдарбек Сапаров
    Популярное
    1 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    2 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    3 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
    4 Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
    5 Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане