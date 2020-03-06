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    Ливневки очищают перед паводком в Петропавловске

    6 Марта 2020, 16:27

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Коммунальные службы Петропавловска готовятся к предстоящему весеннему паводку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ливневки в городе прочищают ежегодно. Вместе со льдом и снегом службы убирают из них их огромное количество мусора. В частном секторе жители часто сбрасывают его в ливневые стоки.

    «Сети закрытого типа к паводку подготовили еще летом. Сейчас идут плановые работы по очистке ото льда и снега открытого типа сетей. Очистили канализацию по частному сектору, в первую очередь, в тех микрорайонах, где возможно подтопление талыми водами. Работы начали заблаговременно – еще 20 февраля. Идем ускоренными темпами», - рассказал руководитель государственно-коммунального предприятия «Очистные, водоотводные и водопропускные сооружения» Павел Булаев.

    В пресс-службе городского отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог проинформировали, что в очистке ливневой системы задействованы 51 человек и 21 единица техники. Все работы планируют завершить до 10 марта.

    В Петропавловске 92 км ливневой канализации. Из них 48 км закрытого типа.

    Напомним, ранее аким города Булат Жумабеков поручал активизировать уборку снега, обратить внимание на ливневую канализацию.

    Автор:

    Олеся Жуковень

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