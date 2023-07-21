Ливень с крупным градом прошел в столице

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Жители Астаны делятся в социальных сетях видеокадрами прошедшего ливневого дождя с градом, который неожиданно обрушился сегодня в обеденный перерыв на некоторые части столицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отмечают астанчане, уже не первый раз возникают природные катаклизмы в городе. К примеру, сегодня, 21 июля 2023 года с 13 часов над районом Юго-Восток в течение почти получаса шел сильный дождь с порывистым ветром, завершившийся крупным градом, при этом в старом центре не упало ни капли дождя.

В столичном телеграм канале горожане выложили видео и фото не только дождя и града, но и затопленных водой улиц и перекрестков.

«Как обстановка на дорогах, астанчане?», «Град обрушился на парк «Жетicу» «Я на речке!» - ролики с такими названиями вмиг появились на сайте.

Также пользователи социальных сетей со ссылкой на пресс-службу города Астаны сообщили, что на борьбу с последствиями ливня в столице было направлено 125 единиц техники. На улицы Астаны были выведены машины-ассенизаторы и мотопомпы.

Кроме того, ежедневно в городе проводят прочистку коллекторов и дождеприемников, пропарку труб, откачивают воду. В этом году в столице планируется построить 2,5 км ливневой канализации.