Live-концерты с участием отечественных звезд эстрады пройдут 1 и 9 Мая

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – К праздникам День единства народа Казахстана (1 Мая) и в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 Мая пройдут праздничные live-концерты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с пандемией весь мир соблюдает режим карантина, и город Алматы - не исключение. Жители южной столицы самоизолировались, но это не повод отказывать себе в культурном просвещении», - сообщили в городском акимате.

В рамках празднования 1 Мая - Дня единства народа Казахстана - в 20:30 в прямом эфире YouTube-канала Almaty Creative и на телеканале Алматы будет проходить live-концерт с участием звезд казахстанской эстрады: Розы Рымбаевой, Толкын Забировой, Парвиза Назарова и Али Окапова. Также на канале доступны live-концерты с участием Марата Омарова, Рената Гайсина и Динаи, группы «Меломен».

В честь 75-летия Победы в ВОВ 9 Мая в 19:00 в прямом эфире YouTube-канала Almaty Creative, также на телеканале Алматы состоится live-концерт с участием звезд казахстанской эстрады: Розы Рымбаевой, Нагимы Ескалиевой, Нурлана Абдуллина, Толкын Забировой, Мадины Садвакасовой.



