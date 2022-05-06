Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Ливанские эмигранты начали голосование на парламентских выборах

    6 Мая 2022, 22:44

    БЕЙРУТ. КАЗИНФОРМ – В пятницу началось голосование на выборах в законодательный орган Ливана для граждан, проживающих вне страны, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на AP.

    Около 31 тыс. ливанских граждан, проживающих в десяти странах Ближнего Востока, проголосуют на первом этапе выборов, который уже начался в пятницу. Голосование проходит на 13 избирательных участках, организованных при дипломатических представительствах Ливана в регионе.

    В воскресенье, 8 мая, около 195 тысяч ливанцев проголосуют в других странах мира, включая США, Канаду, Австралию, Россию, государства-члены Европейского союза, а также несколько африканских стран.

    Внутри страны парламентские выборы пройдут 15 мая.

    Находящаяся за рубежом ливанская диаспора была впервые допущена к участию в голосовании, поскольку ранее им было запрещено голосовать в условиях зарубежья.

    В четверг премьер-министр Ливана Наджиб Микати призвал избирателей, зарегистрированных за границей, «не успокаиваться и голосовать массово», передает France24.

    После завершения голосования официальные лица отправят урны для голосования через частные компании в центральный банк Ливана. Бюллетени будут подсчитаны после основных выборов, намеченных на 15 мая.

    Выборы в ливанский парламент, состоящий из 128 членов, проходят впервые с тех пор, как в октябре 2019 года в стране начался экономический спад, а также впервые после мощного взрыва в порту Бейрута в августе 2020 года, приведшего к гибели более 200 человек, тысячам раненных и значительному ущербу столице страны.

    Парламентские выборы в Ливане проводятся раз в четыре года, места в котором поделены поровну между христианами и мусульманами. В свою очередь, эти половины состоят из различных подконфессии: сунниты, шииты, друзы, алавиты и марониты, православные, католики и другие.

    В октябре новый состав парламента изберет президента после истечения срока полномочий Мишеля Ауна, нынешнего главы государства.

    Согласно системе разделения власти в Ливане, должность президента занимает католик-маронит, премьер-министра – мусульманин-суннит, а спикера парламента – мусульманин-шиит. Места в правительстве также поровну поделены между мусульманами и христианами.

    Явка ливанских эмигрантов, голосующих в арабских странах, достигла 26,72% в 13:30 в пятницу, сообщает ливанское информационное агентство NNA.

    Фото: alsjl-news.com

    Автор:

    Арсен Утешев

    Ближний Восток Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Под Неаполем может проснуться супервулкан Флегрейские поля
    Батискаф, осуществляющий погружения к месту гибели «Титаника», пропал в Атлантике
    Три палестинца погибли при операции израильских военных в лагере беженцев Дженин
    Уровень инфляции в Италии снижается
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске