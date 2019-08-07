Ливан выразил благодарность Казахстану за вклад в межсирийские переговоры

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве иностранных дел состоялась встреча главы внешнеполитического ведомства Бейбута Атамкулова с Послом Ливана в Казахстане Жискаром аль-Хури, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Ливан является одной из первых арабских стран, установившихдипломатические отношения с Казахстаном.

«Наши страны успешно развивают политические связи на высокомуровне. Двусторонние встречи на уровне руководства и деловых кругов наших странстали более интенсивными», - сказал глава МИД.

Казахстан приветствовал подключение Ливана в качестве новогонаблюдателя на 13-ом раунде межсирийских переговоров в Астанинском формате. Насегодняшний день значение Астанинского процесса, проводимого при поддержкеПервого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева, в урегулированииконфликта очень высоко. Несмотря на трудности, мирные переговоры в столицеКазахстана доказали свою состоятельность и эффективность.

Министр выразил благодарность Ливану за оказываемоесодействие казахстанскому миротворческому батальону, который в составеиндийского контингента находится на территории Ливана.

Посол Ливана отметил большой интерес своего государства кдальнейшему развитию всесторонних отношений с Казахстаном и выразил готовностьк активному взаимодействию с казахстанской стороной для решения задачдвусторонней повестки.

«Сегодня наши государства развивают не только двусторонниеотношения, но и выстраивают успешное сотрудничество в рамках региональных имеждународных организаций», - добавил ливанский дипломат. В данном контексте онотметил важную роль Казахстана на различных международных площадках, гдеНур-Султан выступает в качестве хорошего медиатора.

При этом Ж. аль-Хури подчеркнул, что Астанинский процессявляется единственной жизнеспособной площадкой, где решаются вопросы простыхсирийцев, особенно вопрос возвращения беженцев обратно в родную страну.

Вместе с тем стороны подробно обсудили вопросы развитияторгово-экономических отношений. При этом был отмечен их низкий уровень, что несоответствует существующему потенциалу двух государств. Была подчеркнутанеобходимость изучения всех имеющихся возможностей для их расширения.

Перспективным направлением сотрудничества видитсявзаимодействие в области сельского хозяйства. Казахстан заинтересован впоставках пшеницы в страны Ближнего Востока, в том числе и в Ливан.

Ливанские предприниматели были приглашены к активномувзаимодействию различных сферах бизнеса, в том числе транспорта и логистики,туризма, услуг, гостиничного и ресторанного бизнеса.