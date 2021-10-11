Ливан восстановил электроснабжение

ЛОНДОН. ВВС - КАЗИНФОРМ - Ливан, где последние сутки не было электричества, восстановил снабжение и возвращается к нормальной жизни. Две самые мощные электростанции страны в субботу остановились в связи с нехваткой топлива, которое не удавалось купить из-за недостатка валюты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Русскую службу Би-би-си.

В воскресенье министр энергетики Ливана Валид Фаяд заявил, что электроснабжение страны восстановлено до прежних мощностей, поскольку Центробанк договорился о кредите на 100 млн долларов для закупки топлива.

Ранее ливанские чиновники заявляли, что отключение света может продлиться несколько дней.

Ливан погрузился в темноту в субботу, после того как из-за нехватки дешевого дизельного топлива, газойля, остановились две крупнейшие электростанции в стране. Такие блэкауты здесь происходят постоянно, свет выключался и неделей раньше.

Вечером в субботу в дело вступили военные, которые предоставили государственной энергокомпании некоторое количество дизеля. Однако вплоть до воскресенья, то есть почти сутки, в стране, включая столицу, работали в основном частные дизельные генераторы.

Серьезнее, чем обычно?

Люди в Ливане давно привыкли к веерным отключениям электричества, свет во многих районах Бейрута отключают на несколько часов ежедневно, иногда его нет более 22 часов. У многих ливанцев есть дизельные генераторы, но дизтопливо тоже в дефиците, и свет сейчас только у тех, кто может себе их позволить.

Перебои с электричеством не могли не сказаться на повседневной жизни людей. «Я думаю только об одном - как после тяжелого рабочего дня подняться по лестнице, чтобы добраться до квартиры на седьмом этаже», - рассказывает 60-летняя работница частной бейрутской больницы Сюзан Шарафеддин в интервью газете Middle East Eye.

Ливанские власти отказались субсидировать топливо, цены на электроэнергию взлетели, и женщине пришлось снизить силу тока, чтобы не тратить всю свою зарплату только на оплату счетов за дизельные генераторы. «Мои соседи сделали то же самое, а управляющая компания, чтобы сократить расходы, решила отключить электричество в лифтах», - объясняет она.

Еще один собеседник газеты, владелец небольшого продуктового магазина, рассказал, что ему пришлось существенно сократить ассортимент товаров.

«Я больше не продаю молочные продукты и вообще продукты, которые могут испортиться, если электричество опять выключится. Представьте, если кто-то из моих покупателей - они же мои соседи и друзья - отравятся пропавшим сыром, купленным в моем магазине?» - говорит продавец.

Сильнейший кризис

«Энергетический кризис - лишь часть экономических проблем Ливана. Жители страдают от катастрофической нехватки бензина, лекарств и даже питьевой воды. Более половины населения Ливана оказалась за чертой бедности, страна должна 90 млрд долларов. При официальном обменном курсе 1500 ливанских фунтов за доллар уличный курс достигает 20 тысяч.

Всемирный банк назвал ливанский финансовый и экономический кризис одним из тяжелейших в мире за 150 лет.

К экономическому кризису добавился политический: страна больше года жила без правительства, нового премьера удалось избрать лишь месяц назад.

Ухудшение условий жизни заставило ливанцев выйти на улицы, народное недовольство достигло небывалых масштабов, протесты не прекращаются с 2019 года.

В субботу остановились две крупнейшие электростанции «Аль-Захрани» и «Дейр-Аммар» из-за задержки поставок мазута из Объединенных Арабских Эмиратов.

О нехватке топлива Électricité du Liban предупреждала еще в сентябре, еще тогда запасы мазута находились на исходе. Потребность Ливана в энергии оценивается в 3500 Мвт. Госкомпания располагает мощностями для выработки 2200 Мвт, но и они недогружены.

Тогда же в сентябре помочь Ливану вызвались соседи ближневосточной страны - министры энергетики Египта, Иордании, Сирии и Ливана согласовали план возобновления поставок египетского газа и иорданской электроэнергии в Ливан по трубопроводам и ЛЭП, проходящим по сирийской территории.

В прошлом большую часть энергетических потребностей Ливана удовлетворяли ТЭС, которые работали на египетском газе, поступавшем через Сирию. Но из-за десятилетней сирийской войны газопроводы и насосные станции не эксплуатировались около 10 лет и нуждаются в инспекции, а возможно и в ремонте.