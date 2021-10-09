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    Ливан остался без электричества из-за перебоев в работе двух крупнейших электростанций

    9 Октября 2021, 18:45

    БЕЙРУТ. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Ливан столкнулся с масштабными отключениями электроэнергии в субботу из-за остановки двух крупнейших электростанций, вызванной нехваткой топлива, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    Как сообщил местным СМИ представитель государственной электрической компании, ТЭС в Дейр-Аммаре на севере и ТЭС в Захрани на юге страны прекратили работу из-за задержки поставок мазута из Объединенных Арабских Эмиратов.

    Правительство Ливана ранее выделило средства на экстренную закупку топлива. Перебои в электроснабжении могут продлиться две недели.

    Из-за проблем с поставками мазута государственная электрокомпания уменьшила в летний период до двух-четырех часов снабжение населения электричеством, остальное время свет подается в дома граждан и учреждения электрогенераторами, которыми владеют частные фирмы.

    Кризисная ситуация усугубилась после решения Центробанка Ливана 12 августа отменить государственные субсидии на горюче-смазочные материалы (ГСМ) из-за сокращения валютных резервов, что вызвало волну уличных протестов и длинные очереди у автозаправочных станций.

    22 сентября Министерство по делам энергетики и водных ресурсов Ливана объявило о поднятии цен на ГСМ на 15%, ранее в августе рост цен на бензин и мазут составил 66%.

    Автор:

    Энергетика Происшествия Ближний Восток
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